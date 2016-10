04/10/2016 09:00:00 - Política



PSD teve maior votação e PP elegeu mais prefeitos no Piauí

Deputado Júlio César: PSD somou a maior votação entre os partidos nas eleições municipais no Piauí





O Partido Progressista (PP) foi o que elegeu o maior número de prefeitos no Piauí. Mas o partido que mais votos no Estado foi o Partido Social Democrático (PSD). O PP elegeu 40 prefeitos. O PSD elegeu 25. O PSD obteve 326.684 votos nas urnas, enquanto o PP obteve 284.951 votos nominais. O presidente do PSD, deputado Júlio César, disse que o seu partido foi o campeão em número de votos no Piauí. "O PSD fez 25 prefeitos, mas todos os candidatos tiveram 326 mil votos. O PP fez 40, mas todos os candidatos do partido tiveram 284 mil votos", disse ele. O PSDB fez sete, dentre eles o de Teresina, mas a soma de todos os votos foi de 270 mil votos, ficando em 3º lugar no cômputo geral de votação. O PMDB fez 21 prefeitos e teve 170 mil votos. O PT fez 37 prefeito e o PSB, 35. De acordo com o deputado, número de prefeitos pode até ser importante, mas a quantidade de votos demonstra muito mais o crescimento de uma legenda. "Toda eleição é o voto que vale. O PSD sai desta eleição com o maior número de votos e o 3º maior número de prefeitos do Brasil. Nós crescemos 8%. Temos mais de 500 prefeitos", declarou. A votação do PSD foi impulsionada pela votação do Dr. Pessoa, candidato a prefeito em Teresina, que teve 171 mil votos. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, informou que o PP saiu como maior partido nessas eleições. "O partido elegeu 40 prefeitos em cidades importantes do Piauí. E isso nos fortalece muito", declarou. Ciro ainda comemorou o resultado das urnas em Teresina, onde apoiava o tucano Firmino Filho. O PT elegeu 37 prefeitos. Mas o governador Wellington Dias (PT) disse que não era bem isso que esperavam. No geral, ele avaliou como positivo o resultado das eleições para o partido. No inicio do pleito, a presidente do PT, senadora Regina Sousa, fez uma projeção de elegerem 35 prefeitos. "Foi um bom resultado. Eu comemoro também o aumento do número de prefeitos eleitos no Piauí, que passou de 22 para 37. Mas o resultado não foi o esperado. A gente tinha uma expectativa maior como, por exemplo, em Par-naíba, com o prefeito Floren-tino Neto, que não foi reeleito. Foi uma surpresa da democracia. Também em Pedro II e em outros municípios, não foi como a gente esperava", avaliou Wellington. O PSB conseguiu eleger 35 prefeitos e se manteve como a terceira maior força política do Estado. Quem mais encolheu foi o PTB, que elegeu mais de 70 prefeitos na eleição passada e nesse pleito ficou com a administração de vinte cidades.