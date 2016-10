O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, de-sembargador Joaquim Santana Filho, afirmou ontem que três municípios estão com eleições indefinidas devido a pendências judiciais. As cidades de São Miguel do Tapuio, Miguel Leão e Itaueira estão com casos idênticos. Os candidatos a prefeito foram condenados na Justiça e tiveram os registros de candidatura indeferidos pelo TRE-PI. Os três recorreram para Brasília e aguardam as decisões sobre os registros de candidatura.

Segundo o TRE-PI, os três candidatos indeferidos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas os recursos ainda não foram julgados. Os votos atribuídos aos três candidatos foram considerados nulos pela Justiça Eleitora, mas esse resultado pode ser revertido, de acordo com a decisão do TSE. "Se o TSE mantiver a decisão de in-deferimento que nós demos, eles terão as candidaturas cassadas. Os votos serão considerados inválidos. E não poderão tomar posse", explicou o desembar-gador Joaquim Santana.

No site do TSE não estão contabilizados os votos do candidato a prefeito de São Miguel do Tapuio, Lincoln Matos (PTB) - ele aparece com zero voto na totalização do TSE. Os 6.528 votos de Lincoln Matos foram nulos. O adversário dele, Pompilio Evaristo Filho, o Popilim (PSB), teve 5.824 votos. No site do TSE aparece uma tarja com os dizeres: "O candidato não teve seus votos validados devido a sua situação jurídica ou a do seu partido. Para consultar a situação mais recente, consulte a pagina de Divulgação de Candidatos ".

Lincoln Matos tem uma condenação da Justiça Eleitoral e em tese não poderia ser candidato. Ele aguarda julgamento de recurso no STF. Em Itaueira, o resultado da apuração dá como prefeito eleito o candidato Chico Moura (PSD), mas o prefeito Quirino Avelino (PTB), candidato à reeleição, teve mais votos - Ele teve 4.625 votos, que foram considerados nulos pela Justiça Eleitoral, e Chico Moura obteve 2.662 votos. Quirino Avelino estava na condição de inelegível e concorreu por sua própria conta e risco.

Quirino teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) e pela Câmara Municipal de Itaueira, o que o tornou inelegível. Ele estava com a candidatura indeferida com recurso. Em Miguel Leão, o prefeito Joel de Lima (PSD) também não teve os votos computados como válidos por questões jurídicas. Ele teve a candidatura cassada acusado de conduta vedada e recorreu da decisão. Joel teve 755 votos, o que derrotaria Roberto Nascimento (PR), que teve 620 votos. O TSE ainda vai julgar os recursos para definir a situação da eleição nestas três cidades piauienses.

Joaquim Santana Filho disse ainda que 37 processos estão pendentes de julgamento no TRE. "Fizemos um esforço muito grande, porém o tempo foi insuficiente para julgar todos os processos", justificou.