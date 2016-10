04/10/2016 09:00:00 - Polícia



Bando explode caixa eletrônico do Extra

CAIXA ELETRÔNICO destruído por criminosos em explosão dentro de supermercado na zona Leste de Teresina





Um caixa eletrônico foi arrombado por volta das 4h da madrugada de ontem (3) dentro de um supermercado na avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação criminosa foi praticada por pelo menos cinco homens. De acordo com o coronel John Feitosa, relações públicas da PM, ainda não se sabe se o bando usou um maçarico ou explosivos para arrombar o equipamento. "A perícia foi acionada e a quantia subtraída somente o pessoal do bando poderá dizer", afirmou o oficial. Os homens entraram no supermercado saltando a grade do lado da avenida Jockey Clube, chegaram a disparar contra uma das marquises do estabelecimento e arrombaram a porta de vidro próxima aos caixas. "Nossa viatura esteve no local e uma pessoa que supostamente presenciou o crime, disse que viu os cinco em um veículo, que entraram e depois saíram supostamente com o dinheiro. Agora, a investigação ficará a cargo da polícia judiciária. Por enquanto, ainda não temos informações sobre se uma pessoa foi mesmo rendida", explicou o coronel. Em nota, a rede de supermercados confirmou que houve uma explosão nos caixas eletrônicos na loja, enquanto a unidade estava fechada. "Tão logo o fato foi identificado, as autoridades foram imediatamente acionadas. Como os caixas eletrônicos ficam fora da área de vendas, a operação da unidade não foi afetada e a loja funciona normalmente nesta segunda-feira. A rede está contribuindo com as autoridades para a investigação do ocorrido", informou a nota. Até o fechamento desta edição nenhum suspeito havia sido identificado ou preso pela polícia. OUTRAS OCORRÊNCIAS - Ao todo, quatro ações criminosas deste tipo foram realizadas no entorno de Teresina somente este mês. Na última sexta-feira (30), um grupo formado por pelo menos quatro homens explodiu o caixa eletrônico de um posto de autoatendimento na avenida Frei Serafim, Centro da capital. A ação criminosa ocorreu por volta das 3h30. O vigia do posto de combustíveis que fica próximo ao terminal de autoatendimento foi rendido pelos bandidos. Parte do teto do terminal desabou com a força da explosão e pelo menos um dos sete caixas eletrônicos do local ficou totalmente destruído.