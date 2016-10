05/10/2016 09:00:00 - Geral



O Parque da Cidade, situado na zona Norte de Teresina, continua com uma estrutura precária para receber visitantes e turistas. O parque, que deveria servir de prática de esportes e lazer, apresenta atualmente bancos quebrados, passagens de madeira em mau estado de conservação, trilhas abandonadas com árvores caídas pelo meio de caminho. Somente a área que abriga uma quadra para esportes e o parque de diversões passou por uma reforma. Todos os brinquedos foram pintados e estão em bom estado de conservação. A reforma em uma parte do parque foi possível após um termo de doação entre uma empresa privada e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), orçado no valor de R$120 mil. No entanto, ainda falta muito para melhoria geral do Parque. Por isso, surgiram emendas parlamentares para reforma geral do Parque da Cidade e do Jardim Botânico, também na zona Norte. A restauração do Parque da Cidade ainda não tem prazo para começar, pois a licitação para contratação da empresa que vai executar a obra ainda não foi feita. "Nós já fizemos a licitação da empresa que vai fazer o projeto executivo, quando terminar esse contrato, que tem a duração de 90 dias, vai ser aberto um certame licitatório para contratar a empresa que executará a obra. Com isso, não temos ainda um prazo para começo da reforma", afirma Liliana Basílio, chefe de gabinete da Semam. A reforma do Parque da Cidade será feita com recursos da União e do Município e o projeto todo está orçado em R$438. 857. 54. "A reforma tem o intuito de melhorar o parque para que possa receber os turistas e inclui a melhoria de toda a parte referente a prática de esportes e a parte de arborização", destaca Liliana Basílio. O Parque da Cidade costuma receber uma média diária de 30 pessoas. Os principais visitantes são os estudantes, que, além de participar de atividades lúdicas no local, recebem palestras sobre como preservar o meio ambiente e como se movimentar no parque. As orientações são dadas pela equipe do Núcleo de Educação Ambiental (NEA), que fica dentro do Parque.