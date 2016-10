05/10/2016 09:00:00 - Cidade



Com sujeira acumulada, rios exalam mau cheiro

Mau cheiro sai dos esgotos e galerias. Na imagem, registro do rio Parnaíba, na zona Centro/Sul de Teresina





Teresina ainda é considerada uma das piores capitais do Brasil em termo de saneamento básico. E esta realidade impacta diretamente os rios que recebem de todos os cantos da cidade esgotos com inúmeros dejetos. Com a falta de chuvas, o nível dos rios baixa e esses dejetos ficam acumulados, trazendo a algumas regiões o forte mau cheiro. Os pontos considerados mais críticos, onde há uma quantidade grande de esgotos, estão nas imediações do rio próximo ao bairro Promorar, zona Sul da capital, e próximo à Ponte da Amizade, que liga Teresina a Timon, em frente à avenida José dos Santos e Silva. Mas quem está na avenida Maranhão, próximo ao Lojão, também sente o mau cheiro. "Nós convivemos com este fedor todo dia e a qualquer hora. É difícil trabalhar aqui, o mau-cheiro, às vezes, chega a ser insuportável, mas se não há outra opção para a gente, o jeito é suportar", afirma o comerciante ambulante que fica em frente ao Lojão Francisco dos Santos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) reconhece que há pontos de esgoto localizados em toda a extensão do rio Parnaíba, por exemplo, que se estendem desde o Distrito Industrial até a região da Santa Maria da Codipi, na zona Norte. No rio Poti, a situação é a mesma, mas neste a poluição chega a ser maior, devido à baixa vasão do rio. Além de provocar o mau-cheiro, a poluição contribui para proliferação dos aguapés em toda a extensão dos rios. Os aguapés em pequenas quantidades na verdade são até bem-vindos, pois funcionam como uma espécie de filtro natural, o grande problema é quando eles se multiplicam muito rápido e esgotam os nutrientes da água. A cada ano, a quantidade e os trechos que os aguapés se espalham aumentam e isso destaca que os níveis de poluição do rio Poti têm crescido de forma considerável. Para sanar o problema, o secretário executivo da Semam, Claudinei Feitosa, explica que toda ação feita no rio Parnaíba também depende do estado vizinho, o Maranhão. Ele afirma ainda que a maior medida para se amenizar o problema dos rios é investir mais e melhor em saneamento básico. A Semam também possui uma equipe de técnicos que atuam na fiscalização dos dois rios. O trabalho é diário. "As equipes fazem o monitoramento e fiscalização dos rios. No rio Poti, por exemplo, que é o mais crítico, nós trabalhamos no controle da proliferação da vegetação aquática e do que está sendo lançado na margem dos rios, sejam afluentes ou resíduos sólidos", conclui.