Atendimento nos hospitais estaduais será analisado

Os usuários do serviço público estadual de saúde poderão contar com uma importante ferramenta de comunicação para críticas e sugestões relacionadas ao atendimentos e aos serviços ofer-tados nos hospitais do Estado. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), a Ouvidoria Geral do Estado dá continuidade ao calendário especial de consulta junto aos órgãos que possuem ouvidoria setorial através de ações que envolvem equipes especializa-das em coleta e diagnóstico de atendimento. O calendário de atividades vai até o final deste ano. De acordo com a ouvidora geral do Estado, Soraya Castelo Branco, a ação visa diagnosticar, de forma mais precisa, a qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições estaduais de saúde, identificando falhas e reforçando possíveis acertos. "O que a gente pretende gerar com essas ações de escuta é um relatório que vai ser entregue ao governador e ao gestor, no caso o secretário de saúde, que vai ter um diagnóstico direto do cidadão que está buscando o serviço público estadual. Isso é importante para o aperfeiçoamento, para a melhoria de alguns serviços prestados pelo Estado", declarou. Sob a coordenação da Ouvidoria Geral, da ouvidoria setorial da Sesapi e com o reforço da equipe da Unidade de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria (Ducara), a ação pretende oferecer um atendimento completo e resolutivo. "Algumas demandas já vão resultar em encaminhamentos. Vamos poder direcionar o cidadão através de uma informação precisa que possa resolver o problema e registrar melhorias", aponta Castelo Branco. Outro objetivo da ação da Ouvidoria é promover maior integração entre os usuários e os gestores dos centros estaduais de ofertas de serviços públicos. "A população não tem essa cultura de procurar a Ouvidoria Geral do Estado, e a nossa ação busca divulgar esse importante canal de comunicação. Queremos saber qual é o reclame do manifestante e estar encaminhando essas manifestações aos devidos órgãos responsáveis e às áreas técnicas comprometidas, para tentar solucionar esses problemas apresentados pelos cidadão", explica a ouvidora. No mês de outubro, o calendário da Ouvidoria atende os hospitais estaduais de Teresina, Curimatá, Corrente, Bom Jesus, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Simplício Mendes e Valença. Em novembro é a vez dos hospitais estaduais de Picos, Oeiras, Amarante, Floriano, Uruçuí, Campo maior, Esperantina, Paraíba, Elesbão Veloso, Demerval Lobão e Barras. A última etapa, em dezembro, contempla os municípios de Piripiri e São Miguel do Tapuio. Em setembro deste ano, a Ouvidoria Geral do Estado lançou um calendário especial de escuta junto ao Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Público (Iasp), com atendimentos na sede e em suas regionais por todo o Estado.