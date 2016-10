05/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Final da Libertadores continuará com dois jogos

CONMEBOL mantém final da Libertadores em duas partidas





A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, confirmou que a Libertadores de 2017 terá, como de costume, sua final disputada em jogos de ida e volta. Na semana passada, a entidade havia anunciado o interesse de seguir o exemplo da Liga dos Campeões da Europa e decidir o campeão da Libertadores em jogo único em campo neutro previamente escolhido. A possibilidade repercutiu mal em toda a América do Sul, uma vez que o continente tem características diferentes da Europa e maior dificuldade de locomoção. Ainda assim, a Conmebol diz agora que "segue avançando com os estudos de para organizar uma final única, de nível mundial, em sede predefinida". "A ideia de uma final única para celebrar o futebol e fazer dela um elemento integrador da América do Sul. Do ponto de vista esportivo, uma praça predefinida tem o atrativo de oferecer um campo de jogo neutro para os finalistas, conservando o elemento surpresa, já que sempre existe a possibilidade de uma equipe da casa chegar à final", comentou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Ontem, a Conmebol também confirmou o modelo de disputa das próximas edições da Libertadores, aprovado pelo seu comitê executivo. Dezesseis clubes começam pela fase preliminar, que vai definir 4 vagas na fase de grupos, a partir de 2 rodadas de jogos mata-mata. Depois, a competição continua no modelo atual, com 32 times divididos em 8 grupos de 4. Os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana da temporada anterior entram direto nesta fase. Os 16 primeiros avançam para as oitavas de final, fazendo com que o torneio tenha um total de 150 partidas. A Conmebol também ratificou que Brasil (duas), Argentina, Colômbia e Chile (uma cada) ficaram com as novas vagas na fase preliminar da Libertadores.