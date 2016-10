O Piauí foi o ponto fora da curva no resultado das eleições municipais de domingo passado. Foi o único estado em que o partido aumentou o número de prefeitos, em relação às eleições de 2012. Nos demais, a redução de prefeituras ocupadas por petistas caiu em 60%

Por região, este foi o desempenho do PT nas urnas este ano: Região Sul: o partido tinha 72 prefeitos e ficou com 34 no Rio Grande do Sul; tinha 45 e ficou com 20 em Santa Catarina; e tinha 40 e ficou com 10 no Paraná.

Região Sudeste: o PT tinha 70 prefeitos em São Paulo e fica com apenas 8. Perdeu, inclusive, a maior prefeitura do país, na capital; em Minas, tinha 113 e fica com 42; no Rio, tinha 10 e fica com apenas 1; no Espírito Santo, tinha 6 e ficou com apenas 1 prefeito.

Região Centro-Oeste: o Partido dos Trabalhadores tinha 12 prefeitos no Mato Grosso do Sul e zerou o número de prefeituras este ano; em Goiás, o total de prefeitos petistas cai de 16 para 3; no Mato Grosso, a redução é de 10 para 2.

Região Norte: no Acre, o PT tem 5 prefeitos e vai ficar com 4; no Amazonas, tem 4 e fica com 4; no Amapá, tem 3 e fica com 1; no Pará, de 16 prefeitos, cai para 7; em Rondônia, caiu de 6 para 1; em Roraíma, eram 2 e o número de prefeitos petistas foi zerado; no Tocantins, eram 10 e passam a ser apenas 2.

Região Nordeste: em Alagoas, o PT tem 2 prefeitos e fica sem nenhum; na Bahia, são 92 e ficam apenas 39; no Ceará, de 26 passa para 15; no Maranhão, de 10 para 7; na Paraíba, cai de 5 para 1; em Pernambuco, de 13 para 7; no Rio Grande do Norte, de 6 para 2; em Sergipe, de 8 para 3; e no Piauí, o número de prefeitos petistas passa de 21 eleitos em 2012 para 38 eleitos ou reeleitos agora.

O desempenho eleitoral do PT no Piauí, fugindo da onda que varreu o partido das prefeituras em todo o país, deve-se à liderança do governador Wellington Dias. A despeito do desgaste da sigla após a Lava-Jato e o impeachment, ele se mantém com aprovação de 70 por cento no Estado. Nas eleições passadas, ele fez campanha em vários municípios para ajudar os 70 candidatos que o partido lançou às prefeituras.