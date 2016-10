05/10/2016 09:00:00 - Geral



Cinco escolas do Piauí entre as melhores do país

Levantamento das notas foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação





Cinco colégios particulares de Teresina estão no ranking do MEC (Ministério da Educação) que avalia os melhores resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2015 por escola. Dentre elas está o Instituto Dom Barreto (2º lugar); Educandário Santa Maria Goretti (17º lugar), Colégio Lerote (25º lugar), ANBEAS - Colégio Sagrado Coração de Jesus (51º lugar) e Colégio Pro Campus (84º lugar). As escolas da lista foram classificadas de acordo com a média simples das notas nas quatro áreas do conhecimento (somando-se as notas e as dividindo por quatro). Não foi considerada a nota da redação. Só entraram nesta lista escolas que obtiveram 60% ou mais de Índice de Permanência. Ou seja, em que, pelo menos, 60% dos alunos estudaram os três anos do ensino médio por lá. Essas notas ajudam a saber como é o desempenho dos alunos de cada escola e, assim, avaliar também o ensino oferecido por ela. A aplicação do Indicador de Permanência do Aluno (IPE) evita manobras de escolas para melhorar a nota. Se uma escola tem um excelente resultado, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela tem baixo percentual de alunos que fizeram todo o ensino médio lá, pode-se concluir que os alunos se sairiam bem, independentemente do trabalho do colégio, ou que esses alunos não eram originalmente da escola. MAIOR IPE - O Colégio Pro Campus obteve o índice máximo de permanência de alunos, mais de 80%, consolidando-se assim como uma das melhores do Brasil e a 5ª do Piauí. O resultado da escola na redação também merece destaque, com nota 811. Apenas 115 escolas de quase 15 mil em todo o país obtiveram média igual ou superior a 800 pontos. O Inep ressalta que os dados não servem para formulação de um ranking de escolas, já que a análise dos dados também deve considerar diferenças como condição socioeconômica, total de alunos, tempo de permanência na escola e outros indicadores contextuais. Em uma análise que considera apenas a nota média final das escolas de todo o país, quem teve a maior média na nota de redação foram os alunos do Instituto Educacional São José, unidade Mocam-binho, de Teresina. Com apenas 17 alunos, todos participantes do Enem, a escola privada obteve média 920 na redação. Na classificação do MEC, o nível socioeconômico é considerado "médio alto". Na sequência, o Instituto Dom Barreto, também de Teresina, obteve média de 897,42. Entretanto, a escola privada tem 129 alunos, dos quais 124 fizeram a prova. Mas se consideradas apenas as notas dos 30 melhores alunos, o Instituto Dom Barreto teve nota média ainda mais elevada que o Instituto São José, já que os 30 melhores alcançaram média 968,67. PERMANÊNCIA - Os dados mostram ainda escolas que têm o IPE (Indicador de Permanência na Escola) igual ou superior a 80%, um alto percentual de alunos que cursaram todo o ensino médio na mesma unidade. Na contramão, cinco colégios - dois deles ocupam as 1ª e 3ª colocações (Instituto Educacional São José- Teresina e Antares Colégio Pré-Vestibulares- Fortaleza- têm esse índice inferior a 20%, revelando um baixo percentual de estudantes que fizeram as três séries do ensino médio na mesma escola. (Com informações do Portal AZ e do UOL)