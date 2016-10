O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) vai encaminhar ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa do Piauí um documento propondo alterações no Projeto de Lei nº 47/2016, que cria a Fundação Piauí Previdência, órgão que vai gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí (RPPS). Entre as mudanças a serem incluídas no projeto está a criação de um conselho gestor do RPPS com representantes dos servidores públicos.

As alterações têm por objetivo esclarecer pontos do projeto que ainda geram dúvidas entre os servidores e dar mais transparência à criação e implantação da Fundação Piauí Previdência. E foram discutidas ontem em audiência pública realizada no TCE-PI para debater o projeto de lei, que está em tramitação na As-sembleia Legislativa. A audiência atendeu a solicitação do Sinte-PI (Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado do Piauí) e outras entidades que representam servidores públicos.

A audiência foi presidida pelo vice-presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo. Participaram representantes do Governo do Estado, do Sinte-PI e outras entidades sindicais, da OAB-PI (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí), do Tribunal de Contas da União (TCU), da Associação Piauien-se de Municípios (APPM) e da Universidade Federal do Piauí. Foram convidados ainda a Assembleia Legislativa e a Procuradoria Geral do Estado.

A conselheira Lílian Mar-tins, da Comissão de RPPS do TCE-PI, disse que o relatório da audiência será encaminhado ao Poder Executivo e à As-sembleia Legislativa, para as providências devidas. As entidades de servidores cobram mais transparência e participação nas discussões em torno do projeto. A principal preocupação é quanto à preservação dos direitos dos trabalhadores e do patrimônio das secretarias e órgãos do Estado que serão afetadas pela criação da Fundação.

O Projeto de Lei prevê a transferência de imóveis das secretarias de Educação e de Saúde para a Fundação, para capita-lização do Fundo Previdenciário a partir do aluguel dos prédios. O Fundo Previdenciário também será capitalizado com venda de terras e receitas da exploração de minérios e de outros recursos naturais do Estado. A finalidade é conter o déficit previ-denciário crescente na previdência estadual.