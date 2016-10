06/10/2016 09:00:00 - Cidade



Polícia Ambiental resgata centenas de animais



A penalidade para cativeiro de animais silvestres vai de seis meses a um ano de detenção e multa





O Batalhão da Polícia Ambi-ental contabiliza até maio deste ano em média 600 ocorrências, referentes à captura, apreensões e entrega voluntária de animais silvestres. Desse total, foram 270 répteis, entre eles, serpentes e jacarés, mais de 100 aves, mamíferos, incluindo macacos e ocorrências com abelhas. As apreensões são em sua maioria de aves, seguida de mamíferos. "Fazemos a apreensão de tudo que está em desacordo com a Lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais. As pessoas têm, às vezes, em seu poder macacos, cutias, pássaros, sem nenhuma legalização. Se o animal não tiver uma documentação comprovando que você o comprou de um criadouro legalizado, ele está ilegal e será apreendido", comenta a capitã Cássia Rejane, ajudante do Batalhão Ambiental. A penalidade para a pessoa que mantém esse animal de forma ilegal vai de seis meses a um ano de detenção e multa. A multa varia de acordo com o animal, se ele não estiver na lista de extinção a multa por animal é de R$500,00, se ele estiver, a multa pode variar de R$2.000,00 a R$5.000,00. Para denunciar o porte ilegal de animais, as pessoas podem ligar no número 190. O Batalhão trabalha 24 horas em defesa do meio ambiente, todos os dias, fazendo rondas. Ao se deparar com qualquer infração, a equipe toma as providências. Os animais apreendidos são destinados ao Parque Zoobotânico, localizado na zona Leste de Teresina, para que lá uma equipe multidisciplinar, composta por veterinários e biólogos, faça a verificação do animal e a devida soltura, se eles estiverem prontos. O Batalhão também tem parceria com universidades, secretaria estadual de meio ambiente, ONGs e Ibama. BATALHÃO - O Batalhão da Polícia Ambiental atua principalmente na cidade de Teresina participando em ações conjuntas com outros órgãos ambientais (IBAMA, SEMAR-PI, SEMAM) nos demais municípios piauienses. O órgão faz parte de diversos fóruns, tais como: Comitê de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas, Câmara Temática de Educação Ambiental do citado Comitê, Grupo de Trabalho responsável pela Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Piauí, Conselho Gestor da Floresta Nacional de Palmares - FLONA, Comissão Interestadual de Educação Ambiental, interage e colabora com as ONG's + VIDA e APIPA. A missão do BPA é prevenir e reprimir ações contra a flora, a fauna, os mananciais e o meio ambiente, em ações isoladas ou conjuntas, mediante convênio ou contratos firmados.