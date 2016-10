Após quase três anos de reforma, as obras no Mercado Central São José continuam paradas sem previsão de retomada. O prazo de entrega informado inicialmente pela Prefeitura de Teresina era para julho deste ano, porém o local segue com o canteiro de obras vazio.

Os permissionários que foram remanejados aguardam ansiosamente o fim da reforma para voltarem ao antigo local de trabalho. A maioria dos trabalhadores é de vendedores de artesanato e, segundo eles, as vendas ficaram prejudicadas com a mudança para o piso superior do mercado.

Além dos artesãos, um grupo de 10 permissionários que vendem calçados e produtos afins foram alocados em boxes de metal na rua em frente ao mercado, próximo ao terminal de ônibus da Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Bandeira.

Eles esperam retornar o quanto antes para o interior do mercado, pois alegam o desconforto das condições atuais de trabalho. "Aqui é bem menor e, como a estrutura é de metal, aqui à tarde fica muito quente, não tem quem aguente. O jeito é sentar do outro lado da rua, porque dentro mesmo ninguém fica, sem falar na questão de banheiro, que para sair tem que pedir para outra pessoa ficar. Então, eu espero que essa reforma seja mesmo concluída o quanto antes para gente voltar", comenta a vendedora de calçados Margarete Silva.

Sobre os vendedores que ficam no primeiro andar do prédio em reforma, há a dificuldade de localização por parte dos consumidores. "Nem todo mundo sabe que a gente fica aqui. Para chegar, tem que pegar a escada e nem todo mundo quer subir, sem falar no mau cheiro que espanta os clientes, isso influenciou na baixa de vendas. No início, falaram que a obra seria de um ano, já estamos com mais de três e nada", explica o per-missionário Antonio de Deus.

Os clientes também não ficaram satisfeitos com a mudança e, assim como os permissionários, esperam que eles voltem ao térreo o quanto antes. "O artesanato local merece essa visibilidade e onde eles estão agora só vai quem sabe onde fica e tem condições de subir as escadas. Voltando para o térreo, vai ficar melhor para todo mundo", enfatiza a funcionária pública Maria Helena de Sousa.

RESPOSTA - De acordo com Jefferson Oliveira, gerente de obras da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região Centro/Norte (SDU Centro/Norte), o atraso na obra se deu pela falta de recurso do convênio com o Ministério do Turismo. "O valor total da obra está orçado em R$ 3 milhões. Estamos com quase seis meses de atraso do repasse federal e por isso as obras pararam", afirma.

Jefferson informa ainda que, na última semana, os técnicos do Ministério do Turismo realizaram uma vistoria no local e a expectativa é que a reforma retorne nas próximas semanas. Com a situação, não é possível agendar uma data para entrega da obra.