As declarações de Vanderlei Luxemburgo sobre a presença de corrupção no futebol chinês não foram bem aceitas por Luiz Felipe Scolari. Um dos expoentes do desenvolvimento do esporte no país asiático, que possui um ano e meio à frente do atual pentacampeão nacional Guangzhou Evergrande, Felipão apontou que não tem conhecimento sobre as acusações feitas por Luxa e rebateu seus comentários.

"Acho totalmente absurdas as palavras do Vanderlei, totalmente infundadas. Nós estamos aqui trabalhando há um ano e meio no Guangzhou Evergrande e podemos dizer que conhecemos algumas situações do campeonato, envolvendo as equipes que jogam. Nunca se ouviu falar neste momento de algum detalhe diferente do normal realizado em campo", disse.

Vanderlei Luxemburgo chamou a atenção ao dizer que a manipulação de resultados na China "é constante" e que a corrupção ainda é muito forte no futebol local. Felipão discordou dizendo que a corrupção era realidade na China "há 50, 40 ou 30 anos atrás" e hoje "é impossível". Para Scolari, pode ter sido uma justificativa de Luxa por conta de sua saída rápida, após apenas seis meses, do Tiajin Quanjian, da segunda divisão chinesa.

"Acho que, às vezes, para justificar as coisas que não acontecem de bom na nossa vida, não precisa acusar A ou B sem ter essa situação formalizada ou regularizada ou ser sabedor profundamente do assunto. Achei totalmente absurdo. Nós aqui achamos ridículas as palavras, tanto que o presidente da equipe em que ele trabalhou neste momento, o pagou corretamente, deu todas as condições... Foi uma situação que ficou muito ruim para todo mundo", completou o comandante do Guangzhou.