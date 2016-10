06/10/2016 09:00:00 - Cultura



Filme "É Fada" estreia hoje nos cinemas de Teresina



Cena do filme É Fada, que estreia hoje, com a youtuber Kéfera





Kéfera, uma das youtubers mais bem-sucedidas do país, com mais de nove milhões de seguidores em seu canal, estreia hoje nas telas do cinema no filme "É Fada". Dirigido por Cris D'Amato e com a produção de Daniel Filho, o filme conta a história de Geraldine (Kéfera), uma fada tagarela e muito atrapalhada. Na história, após perder suas asas por praticar métodos poucos convencionais, ela vê em Julia (Klara Castanho) uma oportunidade para poder voltar a voar. A adolescente, que não acredita em magia, acaba de mudar de colégio e enfrenta dificuldades para se adaptar à nova escola. Distribuído pela Imagem Filmes, o filme conta com a coprodução da Globo Filmes. O filme é inspirado em "Uma fada veio me visitar", livro lançado em 2007 pela autora teen Thalita Rebouças. Para atuar no longa, Kéfera passou por uma preparadora de elenco, ao lado de Klara, que já fez seis novelas, mas também é estreante no cinema. Durante as filmagens, a youtuber precisou encarar uma rotina que chegava a até 12 horas de set. Depois de todo esse trabalho - e também de participações na TV, um espetáculo teatral e dois livros (e escrevendo o terceiro) -, ela espera diminuir o preconceito que, na sua avaliação, ainda existe em relação aos youtubers. "Muitas pessoas não veem o youtuber como um profissional. Esquecem que também temos nosso árduo trabalho, que não dormimos para editar vídeos, que nem sempre tudo está bem e temos que filmar como se estivesse", reclama. Além de "É Fada", estreiam hoje nos cinemas de Teresina os filmes "Inferno", "A Maldição da Floresta" e "Festa da Salsicha". Este último, criado pela dupla Seth Rogen-Evan Goldberg ("É O Fim", "A Entrevista"), é uma comédia de animação adulta e sem filtros sobre uma salsicha e um pão de cachorro-quente. Como os humanos, os alimentos reagem incialmente com a negação de seu destino ingrato. Seus compradores são vistos como deuses e a compra, como o caminho para o paraíso. Quando um deles finalmente descobre que o "outro lado" é sinônimo de tortura e morte, começa uma grande aventura em busca da verdade e da sobrevivência.