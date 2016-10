06/10/2016 09:00:00 - Polícia



Prefeito de Simplício Mendes é feito refém com a família

PREFEITO Heli Moura Fé estava com a mulher, a filha e o motorista na hora da ação criminosa na PI-143





O prefeito reeleito de Simplício Mendes, Heli de Araújo Moura Fé, foi feito refém juntamente com a esposa, a filha e o motorista em ação criminosa na manhã de ontem (5). Eles seguiam viagem para a Teresina quando foram abordados por dois indivíduos na rodovia PI-143. A cidade está localizada a 398 km da capital. A caminhonete que levava o prefeito e a família foi abordada a cerca de 30 quilômetros de Simplício Mendes. Ao chegar próximo à localidade Castanheiro, os indivíduos sacaram uma arma e ordenaram para que parassem. "Eles roubaram a Hillux que estava com o prefeito e sua família e anunciaram o assalto. Em uma estrada vicinal, próximo à rodovia, as vítimas foram amarradas. Os criminosos usaram instrumentos específicos como algumas braçadeiras. Uma das vítimas conseguiu se desvencilhar e libertar os demais. Eles pediram carona e conseguiram voltar para Simplício Mendes", relatou o delegado Thiago Damasceno, titular da Delegacia de Simplício Mendes. O veículo onde estavam os assaltantes era uma caminhonete com placa de São Luís (MA) e de acordo com o delegado havia sido roubado nas proximidades da cidade de Jaicós. A polícia acredita ainda que outras pessoas estejam envolvidas na ação, uma vez que um carro que estava parado nas proximidades do ocorrido não estava mais no local assim que o prefeito e sua família conseguiram ser libertados. Buscas e barreiras estão sendo feitas na região no objetivo de capturar os criminosos. PRISÃO - A Polícia Civil prendeu, ainda na tarde de ontem, três suspeitos. O trio foi detido em Ouricuri-PE. Foram encontrados com eles os carros tomados de assalto, além de um revólver calibre 38, uma pistola cal .380, um veículo Fiesta e duas motocicletas.