Começou a valer ontem as normas do projeto que regula a fiscalização e o combate à atividade econômica que consiste no transporte clandestino e/ou irregular de passageiros no município de Teresina. Uma das polêmicas geradas pelo projeto é que, na prática, o Uber fica proibido de funcionar em Teresina, antes mesmo de ser experimentado pela população teresinense. As normas começaram a valer após 30 dias da publicação no Diário Oficial do Município.

O projeto não cita a plataforma diretamente, mas o modelo de funcionamento do Uber está incluso no texto do projeto. Em Teresina, é considerado clandestino o transporte municipal remunerado, em veículo particular ou de aluguel, sem que o prestador do serviço tenha a permissão do órgão responsável para a regularização do transporte. Os irregulares são aqueles que fazem parte do sistema, mas não seguem as regras. A fiscalização do serviço é de responsabilidade da Strans, que poderá fazer a remoção do veículo em caso de constatação do transporte irregular de passageiros.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou que vai intensificar a fiscalização a fim de coibir as irregularidades. O texto aponta que as formas atingirão ainda mototáxis, ônibus, vans e até táxis não registrados.

A multa para veículos de passeio que façam esse tipo de serviço será 300 vezes o valor da tarifa de transporte público na capital, que custa hoje R$ 2,75. Ou seja, quem circular como Uber terá que pagar algo em torno de R$ 850 e o veículo será apreendido por 15 dias e levado à delegacia para apuração de responsabilidade criminal. Em caso de reincidência, o transporte ficará apreendido por seis meses. O condutor ainda arcará com os custos de remoção e estadia do veículo no local. Atualmente, o valor da multa é de R$ 43 para esse tipo de flagrante.

De acordo com o diretor de Operação e Fiscalização da Strans, Jaime Oliveira, essas normas têm como objetivo coibir o transporte ilegal de passageiros e garantir a segurança dos usuários do serviço.

"Na verdade, não tínhamos uma legislação que regularizasse a fiscalização dos transportes clandestinos de passageiros, por isso, muitas vezes, acontecia a reincidência dessas irregularidades, mas agora, com essas normas, a fiscalização e punição serão mais rígidas", garante.

A prefeitura quer que o interessado em trabalhar como Uber se cadastre na Strans e obedeça às regras impostas por ela, ou seja, que na prática trabalhem como taxistas. No entanto, as duas vertentes são incompatíveis, pois o Uber oferece serviço sem vinculação ao executivo municipal das cidades em que atua.

Uber é uma empresa multinacional norte-americana de transporte privado urbano baseado em tecnologia disruptiva em rede, através de um aplicativo e-hailing, conhecido popularmente como serviços de "carona remunerada", chegou ao Brasil causando controvérsias.

O serviço - que tem se destacado pela qualidade e preço baixo - divide opiniões. Há quem ame e quem odeie a plataforma. A Uber chegou a ser proibido em diversas capitais, mas hoje funciona em cidades como: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Guarulhos, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.