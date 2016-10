O governador Wellington Dias (PT) e os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste se reuniram com o presidente Michel Temer (PMDB) para tratar da compensação financeira para os estados que não tiveram dívidas renegociadas com a União. Eles cobraram urgência nas medidas, especialmente autorização de ajuda de R$ 7 bilhões para os estados. Wellington, que é um dos interlocutores dos governadores, informou que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi autorizado a estudar a compensação por meio da Lei Kandir, que trata das exportações.

Wellington também participou de reuniões no Senado e na Câmara para articular o apoio dos senadores e deputados à ajuda financeira aos estados. Um dos principais assuntos dos encontros é a repatriação dos recursos enviados ilegalmente ao exterior, que pode render mais de 5 bilhões aos estados (veja box). Trataram ainda sobre a renegociação das dividas rurais. "Participamos de reuniões com o presidente Temer e apresentamos soluções para salvar os nossos estados. Assim como está não dá. Precisamos com urgência de medidas que fortaleçam nossas instituições e nossos Estados, que não estão recebendo a atenção devida", acrescentou o governador.

Na reunião da bancada do Nordeste, coordenada pelo deputado federal Júlio César (PSD), foram discutidas medidas para compensar as instituições regionais como a Codevasf, Dnocs e Sudene. Participaram da reunião o ministro da Integra-ção Nacional, Helder Barbalho; o governador Wellington Dias; e representantes dos ministérios da Fazenda e da Agricultura. "Precisamos nos unir para combater as desigualdades entre as regiões. Não dá para aceitar que as grandes instituições do Nordeste estejam minguando e sem recursos. Nossas instituições não estão recebendo a atenção devida. Precisamos da união de todos para não sermos injustiçados ", reclamou o deputado Júlio César.

"O presidente chamou o ministro Meireles para tratar com ele de uma solução para o pagamento da Lei Kandir, é a parte que trata de incentivo à exportação. Do outro lado, para podermos trabalhar uma modelagem de empréstimos que possa contemplar de forma desburocratizada esses Estados para investimentos. Mas ao mesmo tempo sem a burocracia necessária. Neste caso, houve da parte dos governadores uma manifestação de satisfação com este encaminhamento", contou o governador.

"Com esse entendimento feito com Michel Temer, em relação a esse Fundo de exportação, a compensação e mais esse empréstimo desse modelo emergencial, há o apoiamento, inclusive das bancadas dessas regiões para agilizar essa aprovação da Lei que trata do alongamento das dívidas", disse Wellington, que participou da reunião dos governadores com o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, no Palácio do Planalto, ontem.