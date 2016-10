07/10/2016 09:00:00 - Cidade



Município tem dívida de R$ 1,5 mi com a Eletrobras

Francisco Gilásio Gambiarras e ligações clandestinas feitas pelos moradores são comuns





O município de Curralinhos, que fica a 95Km de Teresina, com uma população estimada em 6.000 habitantes, passa atualmente por graves problemas. Um deles se refere a constante falta e oscilação de energia na cidade. A gestão atual con-tabiliza uma dívida de 1 milhão e meio com a Eletrobras que se estende faz 19 anos. Alguns prédios, como as escolas, têm energia. A Prefeitura também entrou com uma liminar para conseguir o abastecimento para uma Unidade Básica de Saúde (UBAS) e cinco poços artesianos. No entanto, quase toda a cidade convive com o problema, recorrendo às gambiarras (furto de energia) para ter energia. "Os bairros mais populosos daqui, como o Sossego e a Fa-veira, estão cheios de gambiarras e ligações clandestinas produzidas pelos moradores. A falta constante de energia vem dificultando a vida da população e o funcionamento de alguns órgãos. O povo está insatisfeito e quer uma solução", destaca o morador Augusto Regis, que reside no município há 22 anos. Questionado a respeito do problema, o prefeito da cidade Reginaldo Betinha afirma que a única solução é a construção de uma subestação. "O município de Curralinhos cresceu bastante de uns tempos para cá, mas a rede de energia é a mesma. O crescimento sobrecarregou a rede, havendo hoje a necessidade da criação de uma subestação para a cidade", destaca o prefeito. Além disso, o prefeito afirma que o município tem hoje uma dívida de 1 milhão e 80 mil com a Eletrobras, fato que prejudica também a qualidade no fornecimento de energia. "Nós conseguimos pagar pelo menos um ano e meio, tendo descontos de multas e juros, mas a dívida é grande. Mantemos também geradores na cidade e conseguimos através de liminar a energia para a UBAS e os poços", comenta Reginaldo Betinha. EDUCAÇÃO - Além deste problema, a cidade tem também uma educação prejudicada pela falta de professores suficientes e a alguns outros profissionais como vigia e motoristas para levar e trazer alunos da zona Rural para o município. "Nós só temos atuando hoje a grade efetiva de professores e por isso tivemos que fazer a junção de algumas turmas. Além disso, falta vigia e os alunos da zona rural não cumprem nem 170 dias letivos, por falta de motoristas para trazê-los até a escola", afirma o professor de matemática Elen Rubens. Sobre o problema na educação, o prefeito afirma que o seletivo para contratação de professores encerrou, não houve renovação e por isso ele não tem legalidade para manter mais profissionais na área no momento. Reginaldo diz também que o problema com os motoristas não existe, pois, há hoje sete profissionais normalizados para atuar no transporte e diz ainda que apenas um ônibus, de quatro, ficou parado por um tempo, mas porque estava quebrado. "Nós temos trabalhado para dar a cidade uma educação de qualidade e não existem todos esses problemas relatados", conclui.