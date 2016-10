Um incêndio, na última quarta-feira (5), atingiu o Parque Zoobotânico, zona Leste da capital, e destruiu cerca de 40 hectares, segundo informações do diretor do Parque, Renato Uchôa. A situação reacende a preocupação com a quantidade de queimadas que acometem todo o Estado, que segundo o Corpo de Bombeiros, o mês de agosto teve um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As causas do incêndio estão sendo apuradas, e Renato Uchôa não descarta a hipótese de um incêndio proposital. "Recentemente, nós fechamos um buraco que tinha no muro e dava acesso ao rio por dentro do parque, não posso afirmar que o fogo tenha sido provocado por populares que faziam essa travessia, mas também não descarto a possibilidade", pontua.

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc) informou, em nota, que o fogo teve início por volta das 20h e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, que foram contidas por volta das 23h do mesmo dia.

PREJUDICADOS - Os 53 idosos que residem no asilo Vila do Ancião, que fica a poucos metros dali, também sentiram os efeitos da queimada e tiveram que ser retirados dos apartamentos assim que o fogo tomou proporções drásticas. Os cômodos ficaram tomados pela fuligem e para evitar maiores complicações, os internos tiveram que usar máscaras.

O local conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogas, nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros e cuidadores sociais, que atendem idosos vítimas de violência e maus tratos ou que perderam vínculos familiares e que necessitam de apoio médico-psicológico.

O secretário da Sasc, Henri-que Rebêlo, e a coordenadora do abrigo, Karla Gomes, acompanharam o trabalho dos bombeiros no local. A coordenadora contou que a mobilização foi rápida para retirar os idosos dos apartamentos e que foram momentos tensos, mas que os idosos foram atendidos pela equipe de saúde que estava de plantão no local e todos passam bem. O secretário da Sasc já providenciou uma equipe que fará a limpeza do prédio.

CASOS - De acordo com dados do Prevfogo, cerca de 2 mil focos de incêndio foram registrados em 2016. Conforme o Corpo de Bombeiros, as incidências intensificaram-se com a chegada do BRO-Bró, período mais quente do ano entre os meses de setembro e dezembro.

Em menos de duas semanas, três cidades tiveram re-gistrados focos de incêndio em grandes proporções no Esta-do. Um deles aconteceu em Campo Maior, quando o fogo atingiu uma área na BR-343, na cidade que fica ao Norte do Piauí. Uma semana antes, outro caso foi registrado na região de Picos. Três povoados chegaram a ser atingidos.

A Polícia Militar do Piauí ainda identificou que parte da área devastada pelas chamas era uma plantação de maconha. Dias antes, uma grande queimada aconteceu na cidade de Geminiano, quando uma área de mais de 1 mil hectares de vegetação seca foi devastada pelas chamas. Na capital, os registros de incêndio também preocupam as autoridades, muitos deles foram causados por queimadas propositais dentro do perímetro urbano.