Buffon falha, Espanha abre placar e Itália empata com gol de pênalti

Tudo igual em um dos melhores duelos das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Em um jogo bem longe dos padrões, a Espanha até saiu na frente em solo inimigo, mas acabou permitindo o empate da Itália por 1 a 1 já na parte final da partida, válida pelo grupo G. Vitolo, em uma falha para lá de atípica de Buffon, abriu o placar, mas De Rossi, em um pênalti polêmico, deixou tudo igual.

Mesmo jogando fora de casa, a Espanha dominou a partida inteira. Depois de martelar bastante na etapa inicial, a Fúria abriu o placar no segundo tempo. Aos 9 minutos, Buffon saiu do gol para um lance aparentemente tranquilo, mas errou a bola da hora de afastar o perigo. Melhor para Vitolo, que acompanhou a jogada e ficou sozinho para fazer o gol.

O placar até parecia meio garantido, sem a Itália conseguir criar grandes chances. Aos 35, porém, Éder caiu na área em dividida. O juiz ia mandando o jogo seguir, mas, orientado pelo auxiliar da linha de fundo, voltou atrás e marcou o pênalti, para revolta dos espanhóis. Na cobrança, De Rossi mandou rasteiro, no meio do gol, para evitar o tropeço.

Apesar de tudo, o empate ainda é melhor no papel para a Espanha. Afinal de contas, as duas são as grandes favoritas para ficar com a vaga direta na próxima Copa do Mundo - só uma seleção se classifica por grupo. E roubar um ponto no domínio do grande rival nunca é ruim.

Mas o mais curioso é que a igualdade manda a Albânia para a liderança da chave, com apenas duas rodadas disputadas. Os albaneses ganharam por 2 a 0 de Liechtenstein, fora de casa, nesta quinta e são os únicos com seis pontos no grupo. Itália e Espanha, que haviam vencido na primeira rodada, ficam com quatro. Israel, que bateu a Macedônia por 2 a 1 também fora de casa nesta quinta, fica com três. Liechtenstein e a própria Macedônia seguem zerados.

Vale lembrar que oito dos nove segundos colocados das eliminatórias vão para a repescagem. O pior segundo acaba já eliminado da Copa do Mundo. A próxima rodada do grupo I é já no domingo, com as duas gigantes jogando fora de casa. A Espanha encara a Albânia, enquanto a Itália vai até a Macedônia.