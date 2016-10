07/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



O que é isso, companheiros?

O ex-senador Eduardo Suplicy elegeu-se vereador de São Paulo nas eleições de domingo passado com a maior votação da história da capital para a Câmara Municipal. Filiados ao PT e simpatizantes logo invadiram as mídias sociais e repercutiram o fato como a redenção e o reconhecimento da dignidade e da decência petistas. Em plena euforia eleitoral, todos esqueceram que Suplicy nunca foi recebido por Lula nem por Dilma. A Presidência da República, no Governo do PT, tratou o senador como aquele parente meio doido - continuava em casa, mas longe da sala de visita. O seu projeto de renda mínima não passou de uma piada dentro do governo e Suplicy virou, nas gestões petistas, apenas isso: uma piada. Suplicy personificava, afinal, a decência sonhadora e o PT queria ser "operacional", seja lá o que isso significasse. Assim, gente obscura (e que operava nas sombras) chegou ao poder. André Vargas virou 1º vice-presidente da Câmara. Era o queridinho do PT, afinal afrontara o ministro Joaquim Barbosa em uma solenidade. Além disso, declarou que a presidente Dilma Rousseff deveria sair para que Lula fosse candidato ao Planalto em 2014. Mas não foi exatamente por isso que André Vargas desfrutava de tanto prestígio no PT. O que lhe dava prestígio no partido era o seu talento incomum para mexer com propina e corrupção. Por isso, saiu do centro do poder para a cadeia. Esse é o retrato pronto e acabado do PT no poder: trocou Suplicy por André Vargas. Trocou o decente pelo "operacional". Suplicy não é perfeito, claro. Tem lá seus escorregões. Numa remoção de pessoas em uma ocupação, em São Paulo, por exemplo, foi lá e se deitou na frente da polícia. A invasão fora pedida na Justiça pelo prefeito Fernando Haddad, de quem Suplicy era secretário. Ele não atuou contra o ato no âmbito interno da administração. Foi tentar impedir a remoção na rua. Era contra sem denunciar o erro. Ou fez o papelão porque já estava em campanha para vereador? O fato, em resumo, é que o senador Eduardo Suplicy passou anos humilhado em Brasília, esperando uma audiência que nunca houve. Escreveu carta pública, publicou artigo em jornal e se esgoelou da tribuna do Senado pedindo para ser recebido no Planalto e nada! Dois governos companheiros o ignoraram solenemente. Nesse período, não se viu nenhum ato da militância em favor de Suplicy. Em nenhuma rede social se viu coisa como #lularecebaosuplicy ou #dilmarecebeosuplicy. Sim, os militantes que quiseram fazer do Suplicy a bandeira da reação ética do PT o haviam abandonado vergonhosamente. Atravessaram em silêncio todo o período de ostracismo que ele sofreu. Mas agora, quando o PT naufraga nas urnas e ele aparece na outra margem são, salvo e campeão de voto, todos correm para ele.