Bancários aceitam proposta e encerram greve no Piauí

Greve começou no dia 6 de setembro em todo o Brasil. No ano passado, a paralisação da categoria durou 21 dias





Durante assembleia realizada no início da noite de ontem, bancários do Piauí decidiram pôr fim à greve que durou 31 dias, a maior desde 2004, que havia durado 30 dias. A categoria votou a favor da proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban)- braço sindical da Febraban, que representa os bancos-. As propostas específicas de cada banco também foram atendidas, por isso bancários retornam ao trabalho hoje, com todas as agências abertas normalmente. Em reunião realizada na quarta-feira (5), a Federação ofereceu aos bancários, após dez rodadas de negociação, reajuste de 8% em 2016 e abono de R$ 3.500. A proposta também incluía aumento de 10% no vale refeição e no auxílio-creche-babá e de 15%, no vale alimentação. Os bancos também se comprometeram a garantir aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas e concordam em implantar a licença-paternidade de 20 dias, conforme lei sancionada neste ano, ainda durante o governo Dilma Rousseff. A Fenaban também disse que não haverá compensação dos 30 dias de greve. Apesar da longa duração da greve é a primeira campanha em anos que os trabalhadores não conquistam aumento real. Segundo a Fenaban,a maior parte dos trabalhadores já garantiria a reposição da inflação, com o pagamento do abono. Mas esse abono não é incorporado ao salário. O acordo proposto pelos bancos tem validade de dois anos. NEGOCIAÇÕES- Os bancários reivindicaram a reposição da inflação do período, mais 5% de aumento real (totalizando 14,78% de reajuste), valorização do piso salarial - no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho) e PLR de três salários mais R$ 8.317,90. Antes do início da greve, no dia 29 de agosto, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) propôs reajuste de 6,5%. Duas novas propostas foram apresentadas depois do início da paralisação, nos dias 9 e 28 de setembro, de reajuste de 7%. Todas foram rejeitadas pelos bancários, que decidiram manter a greve por tempo indeterminado. No ano passado, bancários haviam parado por 26 dias e receberam aumento real de 0,11%, o menor em seis anos. TRANSTORNO- A paralisação causou uma série de problemas para quem precisou fazer operações bancárias. Algumas situações não podiam ser resolvidas em canais de autoatendimento e outros recursos alternativos. A vendedora Maria Alice Silva disse que, na terça-feira (4), tentou sacar dinheiro em três agências, em Teresina, e não conseguiu por falta de cédulas nos caixas eletrônicos. "Até serviços simples estão ficando comprometido com a greve. E a gente acaba tendo que recorrer às casas loterias, superlotadas o dia inteiro", comentou. A greve dificultou também a vida de quem precisou fazer saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou receber algum benefício social na Caixa Econômica Federal. Durante a paralisação, a Febraban orientou que os clientes usassem os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas (desde que não vencidas), saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e saques de benefícios sociais. Na quarta-feira (5), 13.123 agências e 43 centros administrativos ficaram fechados segundo balanço da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), o correspondente a 55% dos locais de trabalho em todo o país. O dia em que foi registrado o maior número de agências fechadas foi 27 de setembro, quando 13.449 fecharam as portas. ( Com informações do G1 e Folha do SP)