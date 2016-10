07/10/2016 09:00:00 - Polícia



Gang desviou R$ 2 milhões em fraudes no INSS

clique para ampliar

POLÍCIA cumpriu mandados de busca e apreensão no Piauí em operação que investiga fraudes contra o INSS





A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de ontem (6), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Segundo a investigação, o grupo causou cerca de R$ 2,3 milhões em prejuízos aos cofres da Previdência Social. No Piauí, a PF cumpre mandado de busca e apreensão. Além do Piauí, a operação também aconteceu em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Cerca de 60 policiais cumpriram 22 mandados judiciais. Do total de mandados expedidos pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária em Goiás, 12 são de prisão, dois de condução coercitiva e oito de busca e apreensão. De acordo com a PF, a Operação Imperador é resultado de três anos de investigações. Os trabalhos são realizados em parceria com a Assessoria de Pesquisa Estratégica da Previdência, sendo que seis servidores do órgão acompanham os policiais federais. O esquema começou a ser descoberto quando recebimentos irregulares de benefícios assistenciais foram identificados em diferentes estados do país. Para cometer as fraudes, os suspeitos apresentavam documentos falsos, como registros de nascimentos e identidades, originários dos estados do Piauí e Maranhão. Segundo a PF, os documentos falsos eram protocolados em agências do INSS em Goiás e Distrito Federal, onde obtinham a concessão dos benefícios. A corporação diz que, além dos prejuízos já registrados, a operação evitou o rombo de mais de R$ 9,3 milhões, que seriam recebidos pela quadrilha se as fraudes não fossem descobertas, isso considerando a expectativa de vida dos falsos segurados. As diligências identificaram ainda que os investigados também atuavam em fraudes para obtenção de seguro-desemprego, a partir da inserção de vínculos laborais fictícios. A PF deve conceder uma entrevista coletiva na sede da corporação em Goiânia, na manhã de ontem, para dar outros detalhes sobre a operação.