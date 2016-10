A crise entre os partidos aliados do governador Wellington Dias está ganhando corpo. Na Assembleia Legislativa, o deputado Robert Rios (PDT) está recolhendo assinaturas para abrir a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Asfalto e já conta com apoio do PMDB. O objetivo é apurar a realização de obras que, segundo o deputado, influenciaram diretamente no resultado das eleições municipais.

Ele quer apurar os supostos abusos praticados pelo Governo do Estado para eleger candidatos ligados aos partidos da situação no pleito de domingo passado. "Não é surpresa que o PT esteja enfraquecendo. Isso é reflexo de todos os atos de corrupção que o partido tem praticado. Os eleitores estão com fastio de político. Hoje os eleitores veem os políticos como alpinistas sociais que querem entrar na política para enricar, se dar bem", assinalou o deputado.

O deputado Themístocles Filho (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que está apresentando um projeto de lei para impedir que obras sejam iniciadas às vésperas das eleições. Ele relatou que teve obra iniciada faltando poucos dias para a votação, com intuito de modificar o resultado das urnas. Para ele, as obras devem ser iniciadas no mínimo 90 dias antes das eleições. Themísto-cles Filho disse que acha que o governador Wellington Dias não vai vetar um projeto desta natureza. Mas, se vetar, a Assembleia Legislativa derrubará o veto, antecipou o parlamentar do PMDB.

O deputado João Madison, líder do PMDB na Assembleia, também reclamou de suposta ingerência do Governo nas eleições municipais. Ele disse que isso arranhou as relações entre os partidos que compõem a base de sustentação política do governo. O senador Ciro Nogueira (PP) afirmou que o PT e o Governo interferiram diretamente no pleito em municípios importantes, como Picos e Esperantina. A senadora Regina Sousa (PT) confirmou que existia um acordo entre os partidos da base, mas que o PP não cumpriu o acordo e o senador Ciro Nogueira foi pessoalmente em municípios fazer campanha contra o PT.

De acordo com Robert Rios, existem provas de que a máquina do Governo do Estado foi usada para beneficiar candidatos em vários municípios, dentre eles Paes Landim, São Raimun-do Nonato, Campo Maior, Esperantina e José de Freitas, que teriam recebido obras de asfaltamento de ruas e avenidas na véspera da eleição.