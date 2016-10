O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) decidiu na sessão plenária de ontem determinar o bloqueio de R$ 338,384 milhões da Prefeitura de Teresina e de mais dez prefeituras piauienses. São R$ 208,889 milhões só da Prefeitura de Teresina (veja lista abaixo). O dinheiro é referente a repasses do antigo Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) não transferidos pela União para os municípios.

A decisão impede os atuais prefeitos de fazer saques, pagamentos e outras movimentações financeiras com esses recursos, que foram transformados em precatórios, a partir de ações judiciais ganhas pelos municípios, e que estão sendo pagos agora às prefeituras. O bloqueio foi pedido pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Plínio Valente, e aprovado por unanimidade pelo plenário, em sessão presidida pelo vice-presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo.

Plínio Valente justificou a exiguidade de tempo para o final das atuais gestões das prefeituras e que os prefeitos não reeleitos terão menos de três meses para planejar, executar e fiscalizar a aplicação desses recursos, além da elevada quantia em questão. Ele lembrou que há controvérsia e pretensões conflitantes entre gestores e professores sobre a aplicação das diferenças do Fundef - os professores reivindicam parte do dinheiro como abono salarial, enquanto os municípios alegam que vão aplicar o dinheiro de acordo com as regras do Fundef.

O procurador argumentou ainda que o bloqueio não trará prejuízo à gestão e à população dos municípios porque recursos não estavam previstos no orçamento e, por isso, não eram esperados pelos gestores. Além do bloqueio das contas, o plenário decidiu que será elaborada uma resolução com as regras de aplicação dos recursos, a partir de relatório do conselheiro-substituto Jackson Veras, que concentrará a relatoria de todos os processos referentes aos precatórios do Fundef.

TERESINA - A Prefeitura de Teresina informou ontem à tarde que vai pedir a revisão da decisão do TCE-PI. Disse que irá prestar esclarecimentos adicionais e demonstrar que os recursos estão sendo aplicados conforme as normas do Fundef. "Este procedimento é fruto de uma lei municipal e de uma decisão judicial, que vinculou o gasto às regras do Fundef. A Prefeitura irá pedir a revisão da decisão do TCE", diz nota da PMT encaminhada ao Diário do Povo.