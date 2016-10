08/10/2016 09:00:00 - Cultura



Prefeitura seleciona artistas plásticos

Serão erguidas 13 esculturas em homenagem às religiões africanas





A Prefeitura de Teresina lançou edital de chamamento público para seleção de artista plástico para a confecção de esculturas em homenagem às religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. As esculturas serão erguidas na Praça dos Orixás, localizada no bairro São Joaquim, área de intervenção do Programa Lagoas do Norte. As inscrições da seleção estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de outubro. Podem participar do concurso artista plástico ou grupo consorciado de artistas para criação e confecção das esculturas. As inscrições podem ser feitas apenas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação e na Unidade de Projeto Social, das 08h às 13h. O resultado final será divulgado no dia 11 de novembro. Serão erguidas 13 esculturas em homenagem às religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda. Elas serão representadas nas figuras dos orixás Exu, Ogum, Omolu, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Nanã, Xangô, Iansã, Oxalá, do casal de Pretos - Velhos Pai João e Mãe Maria, dos Erês Cosme e Damião e dos Caboclos Sete Encruzilhadas e Jurema. "Toda a concepção da Praça dos Orixás, desde o formato até os orixás homenageados, foi feita junto com os pais e mães de santo, em um processo dialogado. Agora, os artistas plásticos podem mostrar seu talento e ajudar também a compor esse espaço", afirma o coordenador do Programa Lagoas do Norte, Erick Amorim. No ato da inscrição, os interessados precisam apresentar cópia do RG ou outro documento oficial, comprovante de residência, três propostas de desenhos, uma proposta de preço com valores estimados por escultura e o preço total estimado para confecção das 13 obras de arte e um portfólio com registros fotográficos de trabalhos que tenha executado. "É preciso que os interessados apresentem três propostas de desenhos, sendo uma para escultura individual de Oxum, uma para escultura individual de Iemanjá e uma para a escultura da dupla dos Erês Cosme e Damião. Esses desenhos junto com as propostas de preço devem ser entregues em envelope lacrado, que será aberto apenas pela comissão do concurso", explica Erick Amorim. O envelope deve contar na parte externa "Concurso de artista plástico para a confecção de esculturas em homenagem às religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé - Programa Lagoas do Norte". Para os pais e mães de san-to, a Praça dos Orixás é o re-conhecimento dos povos tradicionais de terreiro. "É o reconhecimento que a Prefeitura de Teresina faz das origens, da cultura e da identidade das religiões de matrizes africana. Para nós, é de relevância muito grande. Participamos de todo processo da praça e faremos isso também com a seleção das esculturas", afirma Pai Rondinele Santos. O edital do concurso está disponível no site da Prefeitura de Teresina e da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Semplan).