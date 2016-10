A aluna Jennyfer Ema-nuelly de Sousa Ferreira, do Centro Estadual de Tempo In-tegral (Ceti) José Alves Bezerra, em Monsenhor Hipólito, conquistou o primeiro lugar do Piauí no 9º Concurso de Redação do Senado Federal com o tema "Esporte: educação e inclusão" e vai representar o estado no programa Jovem Senador 2016.

Jennyfer cursa o 2º ano do Ensino Médio e escreveu a redação "No esporte, somos todos iguais", feita com base na sua própria vida. "A professora trouxe um texto base e eu pensei mais na minha vida, em como o esporte foi importante para mim, como ele não distingue ninguém e o que vale é a habilidade de cada um. Agora que vou representar o Piauí, vou dar o meu melhor e mostrar que a garra e a competência do povo piauiense faz a diferença. Somos inteligentes e capazes de superar todos as barreiras", destaca a aluna.

Essa é a quarta vez que um aluno do Ceti José Alves Bezerra é campeão estadual na seletiva para o Jovem Senador. A escola conquistou o direito de representar o Piauí na fase nacional nos anos de 2009, 2010, 2012 e agora em 2016, sendo em 2012 a escola conquistou o 3º lugar nacional.

Questionada sobre o segredo de tão bons resultados, a diretora da escola, professora Josefa Ilza, apenas declara que o compromisso com o trabalho faz a diferença. "O segredo da nossa escola é o compromisso com a educação de qualidade. Não deixamos as dificuldades interferirem no nosso projeto de ensino. Incentivamos, auxiliamos e damos suporte para que nossos alunos se sintam motivados a estudar e serem vitoriosos naquilo que se propuseram a fazer. Esse é o nosso segredo!", revela a diretora.

Na fase estadual, outros dois alunos se destacaram. Eduardo Rodrigues e Silva, aluno do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Doutor Fontes Ibiapina, conquistou o 2º lugar com a redação "A esperança no esporte"; e João Marcos Borges da Silva, do Centro de Ensino Médio de Tempo Integral João Henrique de Almeida Sousa, ficando com a terceira posição, com o trabalho "Esporte, onde e por quê?".

Os 27 alunos selecionados, um de cada unidade da Federação, atuarão como jovens senadores em Brasília, no próximo mês de novembro.

Em 2016, o Jovem Senador mobilizou mais de 267 mil alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas estaduais em todo o país, com até 19 anos. Os professores orientadores das redações selecionadas serão premiados com uma viagem a Brasília e acompanharão os alunos, participando de uma programação específica na capital, incluindo um curso de formação.

Os jovens senadores estarão em Brasília de 28/11 a 03/12 e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 29 de novembro no Plenário do Senado Federal. A legislatura tem início com a posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa Jovem e se encerra com a aprovação dos projetos e a consequente publicação no Diário do Senado Federal.