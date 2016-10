08/10/2016 09:00:00 - Geral



Estudantes devem manter a calma na redação do Enem

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2016 serão aplicadas em 5 e 6 de novembro





Para a maioria dos alunos que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, a redação é uma das grandes preocupações na hora do teste, e com isso, alunos e professores têm intensificado as aulas no intuito de obter um bom resultado na prova. Vanessa Soares, mestre em linguística e professora de redação do 3º Ano do Ensino Médio em uma escola da rede particular da capital, conta que mesmo a redação sendo o fator decisivo na aprovação do vestibular, os alunos devem manter a calma na hora do exame. "O modelo atual da redação do Enem espera que o aluno não só faça críticas, mas também sugira soluções para um determinado tema e, por isso, é importante que, durante o ano, o estudante se mantenha atualizado sobre os temas relevantes na sociedade, sem esquecer-se do projeto do texto e a da construção argumentativa", explica a professora. Vanessa relata que, durante as aulas de redação com seus alunos, sempre procura trazer temas atuais e discute com os alunos antes da produção textual. Segundo ela, essa interação ajuda os jovens a entenderem os lados diferentes de um mesmo tema, abrindo a mente para vários posicionamentos. "A ideia é pegar as informações e atentar sempre para as fontes. Eles têm acesso à informação muito facilmente. Através do seu celular, é possível saber o que acontece no mundo e é preciso cautela ao ler essas informações. Sempre digo a eles para se atentarem a fonte da informação, saber que instituição forneceu certa estatística, isso sim contribui positivamente para o embasamento do texto", pontua a professora. Estimular o pensamento hu-mano é, para a professora, a maior contribuição que o modelo de avaliação deixa para os jovens. "A prova, como um to-do, se liberta daquela divisão de disciplinas e as trata como áreas afins, isso faz com que as matérias se correlacionem e o aluno possa ter uma percepção geral sobre um tema. Quanto a isso, vale enfatizar que, caso a retirada da obriga-toriedade de disciplinas como sociologia e filosofia venham mesmo a se comprovar, a perda intelectual para uma geração será enorme, sem falar que o Enem ficará completamente contraditório, uma vez que a prova preza pela inter-disciplinaridade e reflexão do aluno na sua visão de mundo", argumenta a professora. TEMAS E DICAS - Sobre possíveis temas para a prova deste ano, Vanessa enfatiza que os alunos devem estar atentos aos acontecimentos da nossa sociedade. "Sugerir temas é muito arriscado. Mas, levando em consideração provas anteriores, nós percebemos que a escolha do tema é sempre algo ligado ao que vem acontecendo no mundo, ao nosso redor. O ideal é manter-se atualizado sempre", comenta. Entre as dicas que os professores passam aos alunos estão: não deixar a redação por último, respeitar o formato da redação, ser fiel ao tema, revisar o texto, ter cuidado com letras e rasuras, atentar-se à coesão, evitar subterfúgios como ironia e sarcasmo, organizar o tempo e manter a calma.