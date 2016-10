As altas temperaturas re-gistradas durante o período do B-R-O-Bró refletiram no aumento das vendas de frutas na capital. Na Central de Abastecimento do Piauí (Ceapi), as vendas cresceram em torno de 20% em setembro se comparadas ao mês anterior e 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do relatório mensal produzido pela Ceapi.

As frutas que apresentaram maior crescimento de vendas foram o coco verde, a laranja, o melão, a melancia, a uva e o abacaxi. "Por serem mais ricas em água, essas foram as frutas que mais tiveram saída neste período. Foram as preferidas dos consumidores", destaca Justina Vale, diretora técnica operacional da Ceapi.

A venda de frutas é o "carro- chefe" da Central de Abastecimento do Piauí durante o ano todo. Segundo Justina Vale, quem opta por comprar no local chega a economizar de R$50,00 a R$100,00 nas compras do mês. "Nós já percebemos que aqui as frutas são mais baratas que nos supermercados, a diferença chega a ser de 1,00 até 1,50 no preço do kg, fato que gera uma economia de até 100,00 para o consumidor que vem comprar muito", afirma.

Apesar do aumento das vendas, o preço das frutas com mais água se manteve o mesmo. Os preços permanecem desde junho e só devem aumentar, caso não haja safra. O coco verde é vendido no valor de R$1,00 a unidade, a melancia R$0,80 o kg e a laranja comum está R$2,50 o kg. Os preços variam de acordo com cada vendedor.

O vendedor de laranjas Bernardo Costa afirma que a saída de laranjas é grande o ano todo, mas de setembro a dezembro as vendas costumam aumentar até 20%. "Isso acontece porque a laranja ainda é uma fruta muito consumida pelas pessoas. O suco não é enjoativo e é bastante nutritivo".

Neste período, uma das principais dicas para manter o cuidado com a saúde é ter uma dieta rica em verduras e frutas. Uma boa hidratação auxilia na manutenção do viço e da beleza da pele, além de manter a integridade da camada de proteção cutânea e evitar problemas como descamação, ressecamento, envelhecimento precoce, irritações e infecções.

A dermatologista Yascara Lages afirma que a boa hi-dratação deve ser feita por dentro e por fora. "Além do uso de protetores específicos, recomenda-se a ingestão diária de, no mínimo, dois litros de água e outros líquidos como os sucos. Uma alimentação à base de verduras e carnes magras também é recomendável neste período", comenta.