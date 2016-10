08/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Eleitos não levam

o senador Ciro e o presidente da Assembleia se reúnem com deputados para avaliar resultado das eleições





Pelo menos mil fichas sujas tiveram suas candidaturas barradas pela Ficha Limpa nas eleições passadas, em todo o país. Mas muitos outros conseguiram furar o bloqueio da lei e entraram na disputa com liminares judiciais em mãos, concorrendo às eleições por conta e risco, sabendo da impossibilidade de não assumirem os mandatos, em caso de vitória. Muito bem. Em todo o país, 145 candidatos mais votados para prefeito ainda não sabem se assumirão os cargos no dia 1º de janeiro. Com os registros de candidaturas indeferidos, eles concorreram graças a recursos apresentados à Justiça Eleitoral e aguardam julgamento. Só então o resultado final nessas cidades será conhecido. Até quinta-feira (6), apenas cinco desses processos chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - instância final. A grande maioria ainda está na esfera dos Tribunais Regionais Eleitorais. A data final para o julgamento dos recursos é 19 de dezembro. Para adiantar o processo, o TSE vai priorizar o julgamento das apelações cuja análise tenha impacto no resultado das eleições. As razões para as indefinições vão desde a Lei da Ficha Limpa, que ameaçava mais de 1.600 candidatos, a outros indícios de irregularidades no registro. Em centenas de municípios, os fichas sujas escaparam da impugnação do registro de suas candidaturas lançando "laranjas" para substituí-los nas urnas. Eles geralmente apresentaram para disputar em seu lugar os cônjuges, filhos e outros parentes próximos ou algum capacho político. Com essa manobra esperta, muitos foram vitoriosos. Mesmo condenados por malandragem e corrupção, posaram de vítimas na campanha. Ou simplesmente não apareceram, ficaram por trás manobrando as candidaturas e campanha. A vitória desses fichas sujas demonstra que o eleitor ainda não faz a sua parte no processo de depuração da representação política e no aperfeiçoamento do processo eleitoral.