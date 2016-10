O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) iniciou o julgamento de um recurso questionando o resultado da eleição em Itaueira, 340 quilômetros ao sul de Teresina. A eleição estava indefinida. O prefeito Quirino Avelino (PTB) foi o mais votado, mas teve os votos anulados porque a candidatura dele tinha sido impugnada pela Justiça porque ele teve as contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) e na Câmara Municipal.

A Justiça Eleitoral aponta Chico Moura (PSD) como candidato eleito. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista, quando a votação estava empatada em dois a dois. O prefeito Quirino de Alencar Avelino é candidato à reeleição. Ele obteve 4.193 votos contra 2.666 votos do seu adversário, Chico Moura (PSD). Os votos de Quirino foram considerados nulos pela Justiça Eleitoral, porque ele teve o registro de candidatura indeferido na 1ª instância, e ele recorreu da decisão ao TRE-PI.

As contas deles, quando foi gestor do município, em outras ocasiões, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal. Quirino Avelino recorreu ao TRE-PI para validar seu registro e os votos que lhe foram atribuídos nas eleições. Já Chico Moura ingressou com recurso para confirmar a nulidade dos votos de Quirino e lhe declarar o prefeito eleito de Itaueira.

O desembargador Edvaldo Moura foi o relator do processo no TRE-PI, e votou pela manutenção da decisão do juiz da zona eleitoral que indeferiu o pedido de registro de Quirino, mantendo a nulidade dos votos. O juiz Geraldo Magela puxou a divergência pela validação do registro e dos votos de Quirino. O julgamento foi suspenso pela juíza Maria Célia Lima Lúcio, que pediu vistas do processo para analisá-lo e trazê-lo de volta à pauta na próxima sessão.

O juiz Astrogildo Mendes se julgou impedido, porque já advogou para a prefeitura de Itaueira. O caso de Itaueira é um dos três do Piauí em que as eleições estão indefinidas porque os candidatos mais votados estavam com registro de candidatura cassados - os outros dois são Miguel Leão e São Miguel do Tapuio.