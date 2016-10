08/10/2016 09:00:00 - Polícia



Quadrilha explode carro-forte em BR

DESTROÇOS do veículo ficaram espalhados pela BR-316, próximo a Dom Expedito Lopes, após a explosão





Um carro-forte foi alvo de um bando armado na manhã de ontem (7) na BR-316, nas proximidades do povoado Gaturiano, em Dom Expedito Lopes, a 281 km de Teresina. A quadrilha explodiu o veículo com dinamite e conseguiu roubar toda a quantia que era levada para abastecer agências bancárias das cidades de Inhuma, Valença e Elesbão Veloso. O crime aconteceu quando os bandidos vestidos de policiais explodiram o veículo. "Eram homens fortemente armados que estavam numa caminhonete modelo S10. Eles abordaram os quatro vigilantes do carro-forte, chegaram a atirar contra o veículo, interceptaram e ordenaram que todos saíssem para que a explosão com uma banana de dinamite fosse feita", explicou cabo Roberto, que atendeu a ocorrência. Partes do veículo ficaram espalhadas pela rodovia. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Picos, das Polícias Civil e Militar estiveram no local atendendo a ocorrência. O trecho foi isolado. Logo após a ação, os criminosos fugiram pela rodovia na direção das cidades de Floriano e Teresina. Os ocupantes do carro-forte não ficaram feridos. A caminhonete utilizada na fuga dos 12 homens suspeitos pelo assalto foi encontrada nas proximidades da cidade de Oeiras (a 313 km da capital). Militares da Força Tática de Picos, do 4º BPM, da 2 Cia de Valença e de Oeiras, bem como agentes da Greco- Grupo de Repressão ao Crime Organizado - fizeram diligências à procura dos assaltantes. De acordo com o tenente Elias, relações públicas do 4º BPM, os assaltantes usaram três veículos para o crime, sendo um deles não identificado, uma Hillux e uma S-10, que foi abandonada na estrada e encaminhada para o Batalhão de Oeiras. O tenente destaca que os vigilantes que estavam no veículo estão bem, mas muito assustados. Ele afirma que durante a abordagem, os homens foram obrigados a se esconderem no mato para não serem mortos. "Não foi levado nenhum segurança, pois somente o motorista que ficou muito nervoso e estava escondido dentro do mato. Com a chegada de pessoas ao local, inclusive com minha presença o mesmo apareceu", destaca o tenente. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.