08/10/2016 09:00:00 - Geral



Clientes lotam agências com o fim da greve dos bancários

clique para ampliar

Clientes lotaram a agência da Caixa Econômica Federal da praça Rio Branco, Centro de Teresina, após a greve





Centenas de pessoas lotaram as agências bancárias de Teresina ontem com o fim da greve dos bancários. Muitos preferiram chegar antes da abertura para garantir atendimento. Após 31 dias de paralisação, a categoria resolveu aceitar a proposta de reajuste salarial e na alimentação e retornou ao trabalho. Usuários relatam que demoraram até duas horas esperando atendimento. A atendente de telemarketing Maria Eduarda Cordeiro conta que teve que faltar ao trabalho para resolver o problema no banco. Ela está com o cartão bloqueado e impossibilitado de sacar dinheiro. "Para pagar as contas no período da greve, tive que pedir dinheiro emprestado porque estava impossibilitada de movimentar minha conta. Escolhi o primeiro dia depois do fim da paralisação porque ainda tenho muitas pendências para resolver", comentou. O operador de caixa Francisco Wanderson da Costa perdeu o emprego e teve que esperar um mês para resgatar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por causa da greve dos bancários. "Depois de tantos transtornos decorrentes da greve o cliente ainda são submetidos a essa situação que eu considero desumana. Horas e horas gastas nas filas para resolver uma série de problemas. Eu precisando do dinheiro do FGTS e tendo que esperar a boa vontade dos bancários", reclamou. Arimateia Passos, presidente do Sindicato dos Bancários, afirmou que houve avanço na iniciativa em outras questões, mas que existem especificidades em cada banco que precisam ser empregadas nas agências. TRANSTORNOS- A paralisação causou uma série de problemas para quem precisou fazer operações bancárias. Algumas situações não podiam ser resolvidas em canais de autoatendimento e outros recursos alternativos. A greve dificultou também a vida de quem precisou fazer saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou receber algum benefício social na Caixa Econômica Federal. A PROPOSTA- Em reunião realizada na quarta-feira (05), a Federação ofereceu aos bancários, após dez rodadas de negociação, reajuste de 8% em 2016 e abono de R$ 3.500. A proposta também incluía aumento de 10% no vale refeição e no auxílio-creche-babá e de 15%, no vale alimentação. Os bancos também se comprometeram a garantir aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas e concordam em implantar a licença-paternidade de 20 dias, conforme lei sancionada neste ano, ainda durante o governo Dilma Rousseff. A Fenaban também disse que não haverá compensação dos 30 dias de greve. GREVE NACIONAL MAIS LONGA- A greve completou 31 dias nesta quinta-feira (6) e supera a de 2004, primeiro ano em que os bancários se uniram para negociar melhores condições para a categoria e que tinha sido a mais longa até então com duração de 30 dias, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT). A greve de 2015 durou 21 dias. NEGOCIAÇÕES- Os bancários pediam a reposição da inflação do período mais 5% de aumento real (totalizando 14,78% de reajuste), valorização do piso salarial - no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho) e PLR de três salários mais R$ 8.317,90. Antes do início da greve, no dia 29 de agosto, os bancos propuseram reajuste de 6,5%. Novas propostas foram apresentadas nos dias 9 e 28 de setembro, de reajuste de 7%. Todas foram rejeitadas pelos bancários, que decidiram manter a greve por tempo indeterminado.