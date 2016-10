09/10/2016 09:00:00 - Cidade



Aplicativo localizador apresenta falhas



Parte da frota é monitorada por GPS para funcionamento do aplicativo





Há cinco meses, foi lançado em Teresina o aplicativo Moovit, uma ferramenta que permite que os 340 mil usuários possam planejar seu trajeto de ônibus e diminuir o tempo de espera em pontos e estações. No entanto, muitos ainda não conhecem o aplicativo e quem já utiliza reclama do funcionamento do aplicativo. Nas paradas de ônibus, onde se poderia publicar informações a respeito da ferramenta não são vistos cartazes. Assim, boa parte da população fica sem saber sobre os serviços e acaba perdendo tempo, ficando à espera de ônibus por até 1 hora ou mais. "Para pegar ônibus para a zona Leste, já esperei até 1h30 e na volta a demora está sendo quase a mesma", destaca a gari Adriana Sousa. Quem já conhece o serviço, utiliza, mas reclama do funcionamento, como por exemplo, o jornalista Carlos Rocha. "Muitas vezes, o Moovit não funciona direito. Ele dá um horário, mas o ônibus passa muito antes ou muito depois. Você fica sem ter como confiar naqueles horários que ele aponta por lá. Eu acho que é porque não há o rastreio dos ônibus mesmo, mas só uma estimativa a partir do que há de previsão de horário de saída dos ônibus", afirma. Outras pessoas que também utilizam a ferramenta sempre deixam uma reclamação no espaço para avaliação do aplicativo no Play Store, loja online de aplicativos e jogos. Uma das reclamações se refere à ferramenta não mostrar os horários dos pontos intermediários, ficando bem difícil para o passageiro pegar o transporte no horário certo. Quanto a divulgação, a gerência de planejamento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) explica que hoje muitos conhecem o Moovit. São mais de 150 mil usuários em Teresina, correspondendo a 50% dos passageiros que utilizam coletivo, que é de 300 mil. O que se verifica é que nem todas as pessoas tem habilidade para manusear a ferramenta. "Nós fizemos uma divulgação incisiva da ferramenta assim que foi lançada a ordem de serviço e depois fizemos uma nova divulgação quando foi lançada a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) pública da Strans. Hoje muitas pessoas já conhecem o Moovit, mas o que percebemos é que poucos têm habilidade para manusear a ferramenta", destaca Vinícius Rufino, gerente de planejamento da Strans. A respeito dos problemas, Vinícius afirma que o Moovit dá apenas uma previsão dos horários e que podem ocorrer atrasos devido a congestionamentos ou outras situações que atrapalhem o trânsito. "Boa parte das linhas hoje já podem ser monitoradas com GPS (sistema de posiciona-mento por satélite) e isso te dá uma precisão maior, a fim de evitar esses problemas. A tendência é que a medida que as pessoas forem usando essa ferramenta, ela se aproxime das experiências dos usuários e se aproxime do refinamento, melhorando a qualidade do serviços prestado aos passageiros", conclui Vinícius Rufino. Além do Moovit, há hoje outros aplicativos para utilização dos passageiros de ônibus, como o StarBus. Nele o usuário poder ver no mapa a localização do ônibus que deseja pegar. Os carros são mapeados por um sistema de GPS, atualizado a cada 30 segundos.