Dois bolsões de retenção de água (lagoas artificiais), situados na BR-343, próximos à rotatória que dá acesso à Usina Santana, em Teresina, estão sendo aterrados para dar continuidade à obra de duplicação da rodovia. O trabalho de alargamento da BR-343, com saída de Teresina para o litoral e da BR-316, que liga a capital ao Sul de Estado, foram retomadas no final do mês de julho após dois anos de paralisação.

Uma das lagoas já está praticamente toda coberta. Na segunda, situada quase em frente ao balão, foi iniciado esta semana o trabalho de drenagem da água, através do bombeamento e transferência para carros pipas. A água será reutilizada na própria obra. Além da água, todos os detritos existentes estão sendo retirados antes do aterramento.

As lagoas compõem o sistema de macrodrenagem da via. Após a retirada da água, a tubulação será reforçada através da instalação de novas manilhas para que não seja comprometida a drenagem no local. O aterramento dos bolsões é necessário para nivelar o terreno que será utilizado na duplicação da rodovia.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), órgão responsável pela ob2ºra, o aterramento das lagoas está dentro do previsto no projeto da obra, com licenças ambientais já expedidas. O departamento garante, no entanto, que as lagoas poderão ser recompostas após a instalação da elevação da via e informou ainda que a drenagem obedece às normas exigidas por lei.

Anda segundo o órgão, se tudo transcorrer dentro da normalidade, a duplicação das duas rodovias deverá ser entregue num prazo de um ano e meio, ou seja, em dezembro de 2017. O órgão afirma que precisa levar em consideração as dificuldades de ser uma obra considerada urbana ter seus obstáculos de trânsito, fiação elétrica, desocupações/indenizações, dentre outros.

A obra na BR-316, orçada em R$ 71 milhões, está dentro de um plano de duplicação que também inclui um trecho da BR-343, que conta com investimento na faixa dos R$ 36 milhões, totalizando R$ 107 milhões, segundo o DER.

A intervenção tem como objetivo desafogar o trânsito no trecho urbano da rodovia e melhorar o acesso e a saída de veículos da capital em direção a municípios do interior do Estado. No início, a obra estava orçada em R$ 101 milhões.

De acordo com o diretor-geral do DER, José Dias para a retomada das obras o Governo do Estado, por meio DER, refez a readequação do projeto das obras e encaminhou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Após diversas reuniões do governador com membros das secretarias de Estado de Governo, de Planejamento e da Superintendência do Dnit no Piauí, a diretoria-geral do DER obteve uma resposta concreta para a retomada das obras.

"A retomada foi viabilizada após a aplicação de um aditivo entre Governo do Estado e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que, por meio destes novos ajustes, os serviços fossem retomados sem prejuízos na estrutura existente. Mesmo a burocracia e os recursos sendo a principal barreira, o governo não tem medido esforços em atender suas equipes para que isso se concretize. Tanto que, após inúmeros ajustes, retomamos todas as obras paralisadas", explicou.

PESQUISA- Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) apontou que o Piauí é o estado brasileiro com o menor número de quilômetros de rodovias duplicados. Apenas 0,4% das rodovias receberam a duplicação. Somente 12 km, do total de 3 mil km de rodovias federais e estaduais que cortam o Piauí, possuem pista dupla com canteiro central, que compreendem os trechos urbanos das BRs que passam por Teresina

Em relação à situação das estradas do estado, a pesquisa apontou que 38% foram classificadas como ótimas ou boas, 42% em situação regular, 14% ruins e 4% péssimas.