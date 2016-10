Um relatório sobre a situação dos alojamentos nos Batalhões de Polícia Militar na capital apontou uma série de problemas estruturais que vão desde a colchões velhos e fedidos a coletes balísticos fora do prazo de validade. E a situação é ainda pior nas unidades do interior, onde militares são obrigados a pedirem favores às prefeituras na compra de material de limpeza, o que deixa a instituição refém do poder executivo.

De acordo com o relatório, foi feita uma visita aos batalhões da capital durante o período das eleições para checar a situação dos alojamentos. O documento diz que: "foram feitos registros de inadequações nas instalações elétricas e hidráulicas, sanitárias e estruturais, bem como, registro de utilização de colchões velhos e banheiros com fedentina insuportável, computadores para confecção de documentos, além de ausência de material de limpeza e de simples expediente, como folha papel, dentre outros".

O relatório aponta ainda que foram constatadas irregularidades na quantidade de munições pagas aos militares em serviço, que seria insuficiente, bem como os coletes balísticos próximos do vencimento.

O documento, a situação é definida como "abandono social" e alerta sobre o fato de que alguns militares, diante da situação de "descaso", acabam "enveredando pelo caminho do suicídio, do alcoolismo ou da promiscuidade".

O cabo Agnaldo, presidente da Associação dos Cabos e Soldados, afirma que recebeu a denúncia com revolta, pois não era de seu conhecimento essa situação na capital. Ele alerta ainda que o problema não é só nas instalações físicas, mas nas viaturas também. "É um problema generalizado. A maioria das viaturas é alugada e estão todas sucateadas. As novas, se você for ver, muitas vão para a Rone ou fica diretamente para o Comando dos batalhões e as outras, sucateadas é que vão exercer a função [de proteger] da sociedade", afirma, destacando que a situação no interior é bem pior do que na capital.

A Associação dos Cabos e Soldados diz que vai cobrar medidas. "Vamos tentar abrir um diálogo com o comandante geral sobre isso. Achei absurdo e desumano. Não é só aqui é no interior também. Tenho foto de GPM que está o caos. Vou tentar conversar com o comandante pra saber o que pode fazer para resolver. Já mandei documentos sobre a situação no interior e nunca foi feito nada", destaca.

Segundo presidente da associação, caso não obtenha uma resposta do comando geral irá acionar o Ministério Público. "Isso é caso de mandar fechar um batalhão desses", finaliza. Na última quarta-feira (5), representantes da associação de cabos e soldados se reuniram com o comando geral para tratar do assunto, como um primeiro passo em busca de uma solução para a situação.