09/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A duplicação das BRs



Divulgação Br-343: duplicação será feita de Teresina a Altos, se bancada aprovar recursos em emenda impositiva





O Piauí contará com recursos para a duplicação da BR-343, saindo de Teresina até Altos, e da 316, até Demerval Lobão. A decisão está nas mãos da bancada federal, que se reunirá na próxima terça-feira, em Brasília, para definir as prioridades do Piauí para o orçamento da União para o próximo ano. A duplicação das BRs será viabilizada, no trecho de 38 quilômetros em direção ao Norte e de mais 38 quilômetros em direção ao Sul do Estado, se a bancada federal decidir que as duas emendas impositivas, no valor de R$ 230 milhões, deverão atender essa demanda. O senador Ciro Nogueira (PP) disse que já conseguiu do presidente Michel Temer a autorização para o Ministério dos Transportes fazer os projetos para as duas obras. Por isso, ele defende que os recursos das emendas impositivas sejam destinados à duplicação das BRs. Essa proposta só não foi aprovada na última reunião da bancada, na semana passada, porque duas outras foram apresentadas. O deputado federal Marcelo Castro (PMDB) quer que esses recursos sejam fatiados para as áreas de agricultura e de saúde, para a compra de patrulhas mecanizadas e o custeio da área de saúde. O peemedebista é apoiado pelo coordenador da bancada, deputado Assis Carvalho (PT), e outros parlamentares ainda não tomaram posição. Em função disso, os senadores e deputados adiaram para a próxima terça-feira a decisão sobre o destino das emendas impositivas. O governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho foram convidados a participar da reunião da bancada, em Brasília, para defender a destinação dos recursos orçamentários para a duplicação das BRs. Não haverá prejuízo para os parlamentares nem para o Estado, já que 50% das emendas individuais devem ser destinados à área de saúde. O senador Ciro Nogueira disse que há boa vontade no governo federal em realizar as duas obras e que a bancada poderá contribuir para isso vinculando as emendas impositivas à duplicação das BRs.