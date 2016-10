Uma pesquisa divulgada no ano passado, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), revelou que, no ano de 2013, 40% das mulheres entre 50 e 69 anos não fizeram mamografia nos dois anos anteriores à data da pesquisa. Isso significa que duas em cada cinco mulheres nessa faixa etária negligenciaram o exame, considerado essencial para detectar lesões benignas e cânceres.

A pesquisa apontou também que quanto menor a escolaridade, maior é a chance de a mulher não ter realizado o exame. Entre as que não têm qualquer instrução ou têm o ensino fundamental incompleto, 49,1% deixaram a mamografia de lado durante aqueles dois anos. Já entre as que têm ensino superior completo, esse índice caiu para 19,1%.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), os dados mostram um aumento da procura e da disponibilidade da realização dos exames para a população. No entanto, apesar da melhora no número de mulheres que fizeram a mamografia, os números ainda não atingiram o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 70% da população na faixa etária entre 50 e 69 anos.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é que o Piauí tenha 580 novos casos de câncer de mama ainda em 2016, sendo que 230 serão de residentes em Teresina. Segundo a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), o estado possui 524 mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, sendo 39% são residentes em Teresina, 13% de outros municípios e 8% de outros estados. O que representa que 91,79% dos casos são de mulheres residentes no Piauí.

Dos estados da região Nordeste, o Piauí está entre os três Estados que possui o maior número de abstenção na realização do exame ao lado dos vizinhos Maranhão e Ceará que juntos são os estados com a menor proporção de mulheres que realizaram o procedimento. A pesquisa também aponta que apenas 28,4% das mulheres entre 25 e 64 anos deixaram de realizar o exame preventivo para o câncer de colo de útero nos três anos anteriores à pesquisa.

Os números são preocupan-tes e para enfrentar o problema órgãos como o governo do estado e organização não governamental desenvolve um trabalho que leva informação e assistência a mulheres sem condições de se dirigir ao hospital para realizar o procedimento.

AMIGOS DO PEITO - Um desses programas é o projeto Amigos do Peito criado pela Secretaria de Saúde do Estado, em que duas carretas equipadas com aparelhos de mamografia e ultrassom percorrem várias cidades do Piauí com objetivo de identificar o câncer de mama precocemente em mulheres de 50 a 69 anos de idade.

Em pouco mais de um ano de atuação, o projeto atendeu cerca de seis mil mulheres e um homem, em 70 municípios. Os números mostram que o programa está no caminho certo: foram 37 exames com achados diagnósticos suspeitos, o que representa menos de 0,5% dos exames realizados. Essas mulheres foram encaminhadas para a rede de assistência credenciada.

Implantado para fazer o rastreamento e prevenção do câncer de mama, priorizando aquelas localidades onde havia vazio assistencial, o Amigos do Peito descentralizou o serviço, levando para as localidades mais longínquas, a garantia do exame de mamografia e havendo imagem sugestiva, o acesso ao tratamento.

Ao colocar as duas carretas percorrendo o estado, a secretaria garantiu a expansão do acesso aos exames. Das 32 unidades credenciadas pelo SUS que realizam mamografia, doze estão localizadas no interior, três são no formato móvel, sendo duas geridas pelo Estado, e as demais localizadas em Teresina, sendo uma unidade no Hospital Getúlio Vargas (HGV).

O rastreamento do câncer de mama também é feito nos hospitais regionais, no formato fixo. Para isso, a secretaria estruturou a rede hospitalar para que o exame seja feito no próprio hospital, com descen-tralização permanente, como no Hospital Regional de Campo Maior; Tibério Nunes, em Floriano; João Pacheco Cavalcante, em Corrente; Senador Dirceu Arcoverde, em Uruçuí. O próximo a implantar o serviço é o de Bom Jesus, Manoel de Sousa Santos.