A dez rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue na liderança com três pontos de vantagem para o Flamengo. Dependendo somente das próprias forças para levantar a taça em dezembro, o Verdão confia na campanha quase perfeita no segundo turno para não cair de produção e dar espaço aos concorrentes pelo título.

Hoje, o clube volta a campo e desta vez para enfrentar o lanterna da tabela, América-MG, no Estádio do Café, pela 29ª rodada da competição.

Na última segunda-feira, antes de vencer o Santa Cruz por 3 a 2, o Palmeiras estava igualado em pontos com o Flamengo, mas com um detalhe importante: no saldo de gols, tinha 11 de vantagem para os rubro-negros, o que aumentou para 12 após o triunfo em Recife.

Para o Atlético-MG, que hoje acumula cinco pontos a menos que o Palmeiras, a vantagem no saldo é ainda maior: 23 do Palmeiras, contra nove do Galo. O Verdão é dono do melhor ataque, com 50 gols marcados. No aspecto defensivo, com 27 gols sofridos, está atrás apenas de Atlético-PR e Flamengo (26).

"Quando olhamos que temos melhor ataque, artilheiro (Gabriel Jesus, com 11), que é o melhor mandante, melhor visitante... Os números dão a certeza de que as coisas estão no caminho certo e você está edificando. Daqui a pouco vai acabar a obra", analisou Cuca.

Com a vitória sobre o Santa Cruz, o Palmeiras chegou a 19 rodadas, o equivalente a um turno, na liderança do Brasileirão. A equipe ainda não perdeu na segunda metade da competição nacional: acumula seis vitórias e três empates.

"Estamos há tantas rodadas na frente... Sabemos que na reta final temos de ter mais concentração, melhorar tudo. Os times vão querer complicar, mas estamos na caminhada certa", resumiu o lateral-esquerdo Egídio, que descartou o "oba-oba" no grupo.

Nas contas do técnico Cuca, se a equipe chegar a 72 pontos, levará o título. Ou seja, com mais 15, o equivalente a cinco vitórias - metade dos jogos em disputa. Vale lembrar que, nas 10 partidas restante, em exatamente cinco o Palmeiras será mandante: contra Cruzeiro (jogo marcado em Araraquara, por conta de evento na arena), Sport, Inter, Botafogo e Chapecoense.

Os torcedores têm motivos de sobra para confiar em um final feliz. Desde que chegou ao Palmeiras, Cuca acumula uma única derrota no estádio alviverde: para o Atlético-MG, no primeiro turno do Brasileirão.