Concurso da Prefeitura de São Luís/MA tem 822 vagas

A Prefeitura Municipal de São Luís, localizada no Estado do Maranhão, publicouedital de concurso público que selecionará pelo menos 822 profissionais para a área da educação. Desse total, 123 contratações serão reservadas às pessoas com deficiência. A seleção também contará com formação de cadastro reserva (CR) para futuras oportunidades que venham a surgir durante o prazo de validade do concurso - de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Aqueles que têm o ensino médio estão aptos às carreiras de cuidador social (150 vagas), monitor de transporte escolar (50) e transcritor e adaptador de sistema braille (5). O salário inicial é de R$ 1.112,09. Nível superior é requisito no concurso da Prefeitura de São Luís para os cargos de técnico municipal nas áreas de arquitetura (2), assistência social (3), engenharia civil (5), fonoaudiologia (5), nutrição (2), psicologia (3), revisor de braille (5) e terapia ocupacional (5), professor 1° ao 5° ano (160) e professor nas especialidades de arte (16), ciências (16), educação física (15), educação infantil (160), filosofia (7), geografia (13), história (13), língua inglesa (16), língua portuguesa (35), matemática (16), atendimento educacional especializado (45), braille (5), intérprete de língua brasileira de sinais (20), língua brasileira de sinais (15) e suporte pedagógico (35). As remunerações oscilam entre R$ 2.036,25 e R$ 2.661,29. Participação no concurso - Interessados poderão se inscrever no período de 7 a 28 de outubro. A ficha de cadastro estará disponível no endereço eletrônico www.cespe.unb.br. Haverá, ainda, uma taxa de inscrição, nos valores de R$ 50 para ensino médio e R$ 80 para nível superior, que deverá ser paga até o dia 30 de novembro. O concurso da Prefeitura de São Luís será constituído de exames objetivo e discursivo; prova de desempenho teórico prático; e avaliação de títulos. Com 4h30 de duração, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2017. O exame objetivo será composto por 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Já na discursiva será avaliado o domínio do conteúdo dos temas abordados; demonstração de conhecimento técnico aplicado; e o domínio da modalidade escrita da língua portuguesa.