Nas eleições proporcionais deste ano que elegeram os novos vereadores de Teresina, o quociente eleitoral (QE), ou seja, a divisão dos votos válidos (469.558) pelo número de cadeiras (29) ficou em 15.151 votos e o mínimo de votos que cada vereador deveria ter era 1.500 votos. Isso porque o QE é a primeira etapa do cálculo que define a distribuição das vagas municipais e leva ainda em consideração o quociente partidário (QP), que define o número inicial de vagas que caberá a cada partido ou coligação que atingir o quociente eleitoral.

As cadeiras que sobrarem após essas duas etapas, ou seja, depois dos cálculos do QE e QP, foram redistribuídas entre os partidos e coligações que obtiveram as maiores médias. "Primeiro, eles (partidos ou coligações) têm que superar a barreira do quociente eleitoral, aí quando eles superam a barreira do quociente eleitoral, preenchidas todas as vagas, aquelas que sobrarem são redistribuídas entre os partidos e coligações, conforme o critério das maiores médias", explicou a advo-gada Geórgia Nunes, especialista em Direito Eleitoral.

No caso de Teresina, 20 candidatos a vereador conseguiram se eleger somente através do QE e QP, sendo que a coligação formada pelo PSDB, PP e PMB na eleição proporcional obteve 83.863 entre votos nominais e da coligação, segundo informou ao Diário do Povo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). Com esse número de votos, a coligação conseguiu eleger cinco vereadores na Câmara Municipal de Teresina. São eles: Jeová Alencar (PSDB), Samuel Silveira (PSDB), Edson Melo (PSDB), Aluísio Sampaio (PP) e José Venâncio (PP).

As nove outras vagas restantes foram preenchidas por partidos e coligações que obtiveram as maiores médias. Essas médias são calculadas dividindo-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido político ou coligação pelo número de lugares obtidos por eles através do cálculo do QP mais um. No caso da Câmara Municipal de Teresina, as sobras couberam ao partido ou coligação que apresentou a maior média, desde que o candidato tenha obtido a votação nominal mínima, que foi, na capital, de 1.500 votos.

Essa operação foi repetida até que todos os lugares que sobraram fossem preenchidos. Os nove candidatos que foram eleitos por média em Teresina foram: Zé Filho (PT do B), Fábio Dourado (PEN), Luiz Lobão (PMDB), Joaninha (PSDB), Graça Amorim (PMB), Ricardo Bandeira, Gustavo Gaioso (PTC), Joaquim do Arroz (PRP) e Deolindo Moura (PT). Em termos de legenda, além do PSDB, que ficou com o maior número de vagas (quatro ao todo), seguido do PT, PMDB, PEN, PP, PRP, PSL, PTC, todos com duas cadeiras cada.

Também garantiram uma vaga no legislativo municipal os partidos: PRB, PSD, SD, PV, PHS, PDT, PPS, PCdoB, PTdoB, PSDC, PMB,