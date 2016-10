Quem trafega pelas ruas e avenidas da zona sul de Te-resina já se deparou algumas vezes com a imprudência de alguns condutores que ignoram os semáforos e sinalização das placas. No cruzamento das Avenidas Henrry Wall de Carvalho e Marechal Juarez Távora, entre o parque industrial da zona sul e o bairro Parque Piauí, não é difícil constatar motoristas infringindo as leis de trânsito.

"Até os ônibus passam no sinal fechado, quem for esperto atravessa aqui devagar porque mesmo sendo aberto pra você tem gente que vem no outro sentido e passa no sinal fechado, qualquer hora vai acontecer um acidente bem feio aqui", comenta o assistente técnico Valberto Araújo.

Próximo dali, no bairro Lou-rival Parente a situação se repete. O semáforo implantado no viaduto das Avenidas Ivan Tito e Prefeito Wall Ferraz pouco é respeitado. Além disso, no local alguns retornos foram fechados no intuito de dar fluidez ao trânsito e mesmo assim, alguns motociclistas fazem a conversão por cima do meio fio. "Toda hora a gente vê moto-queiro atravessando por cima da calçada, eles não se preocupam de causar um acidente e a maioria nem usa capacete, eu acredito que a fiscalização deva ser intensificada", relata o empresário Augusto de Sousa, morador do local.

Entre os bairros Promorar e Bela Vista as imprudências também são constantes, ao lado de onde está em construção o Terminal de Integração do bairro Bela Vista, a sinalização é bastante confusa e muitas pessoas fazem as conversões irregulares por não entenderem a sinalização.

"Quem está aqui na Rua Irmã Alzira tem que entrar nessa rua da quadra um pra fazer o retorno mais na frente e voltar novamente pela Avenida para pegar a BR, acontece que a sinalização é muito fraca e mesmo quem sabe da existência dela não faz, prefere fazer o errado, lá no sinal do viaduto é outro problema, porque como ele é de quatro tempos demora muito e tem gente que não espera e invade, já vi muito acidente aqui", relata o morador Josean da Silva.