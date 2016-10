10/10/2016 09:00:00 - Cidade



5 mil pessoas na caminhada do Outubro Rosa



Francisco Gilásio Nem o sol e nem o calor desanimou os participantes da caminhada, que fez alerta ao câncer de mama metastático.





Alegria e a descontração tomaram conta da Avenida Frei Serafim na manhã desse domingo com mais uma edição da caminhada do Outubro Rosa, promovida em Teresina pela Fundação Maria Carvalho Santos que tem como objetivo de alertar à sociedade sobre a problemática do câncer de mama. A caminhada partiu do ádrio da Igreja São Bendito e finalizou seu percurso no Shopping Rio Poty na zona leste da capital, onde cerca de 800 mulheres carentes foram atendidas e encaminhadas para o exame de mamografia. De 2006 até 2015, 54 casos de câncer de mama foram diagnosticados graças a esses exames. Segundo a Fundação Maria Carvalho Santos, foram vendidos em torno de 5 mil kits, porém a expectativa era de superar este número de pessoas na caminhada. O médico Luis Ayrton Santos Júnior, diretor da fundação, explica que "mais que um momento de celebração pela vida, a caminhada pretende alertar as pessoas para o risco da doença e importância do diagnóstico precoce, a cada ano a participação das pessoas aumenta e isso deixa toda a organização muito contente e motivada para seguir por muitos anos ainda", pontua. A vice-governadora Marga-reth Coelho também esteve no local e reiterou a importância das mulheres em exigirem o exame de mamografia ao seu médico. "Eu participo desde a primeira edição e a principal lição que fica é para que as mulheres percam o receio de ir ao médico e exigir o seu exame, quanto a isso o Governo do Estado têm disponibilizado ma-mógrafos tanto na capital como no interior, temos também levado a carreta 'Amigos do Peito' à cidades mais distantes, para que a mulher do interior do estado também tenha a oportunidade de cuidar da sua saúde. A medicina comprova que em casos de câncer de mama descobertos ainda no início a chance de cura é bastante alta, por isso não devemos descuidar da saúde", alerta a vice-governadora. Dezoito agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) organizaram o trânsito ao longo do percurso, a Frei Serafim ficou completamente interditada no sentido centro-leste. O gerente de operação de trânsito Denis Lima explicou que a barreira foi montada gradualmente. "A medida que o pelotão vai avançando a gente vai interditando os cruzamentos, para não prejudicar nem os participantes nem os veículos que passam pelo local", explica.