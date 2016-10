10/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Mais queda no FPM



clique para ampliar

Divulgação o deputado estadual Marden Menezes, presidente do PSDB no Piauí, esteve com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Paulo de Tarso Mendes, para pedir melhorias para as BRs do Piauí





Será de R$ 2.098.884.367,55 o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês, que cai hoje na conta das prefeituras de todo o país. A informação é da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O valor não inclui os recursos destinados ao financiamento da Educação. Ao considerar o porcentual do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), valores brutos, o montante a ser distribuído entre as prefeituras sobe para 2.623.605.459,44. Segundo levantamento da CNM, em termos nominais, o Fundo apresenta crescimento de 3,19% em comparação com o primeiro decêndio de outubro de 2015, sem considerar os efeitos da inflação. Quando se considera o impacto inflacionário, porém, o repasse apresenta redução expressiva de 4,09% em seu valor real, comparado ao primeiro decênio de outubro do ano passado. Do início do ano até agora, o FPM acumula R$ 62,604 bilhões, nominalmente. Pouco menos que o montante repassado no mesmo período do ano passado, de R$ 62,788 bilhões. Nesse aspecto, os economistas da CNM esclarecem que, em termos nominais, o somatório dos repasses reduziu 0,29%, e isso significa menos recursos no valor efetivamente transferido. "É importante frisar que no montante acumulado no ano não estão incluídos os valores do 0,5% de 2015 e o 0,75% de 2016, decorrente da emenda constitucional 84/2014, que foi uma conquista da CNM", indica o levantamento. Ainda conforme o documento, ao considerar os efeitos danosos da inflação, o Fundo em 2016 tem retração bem mais expressiva: 8,89% menor do que o mesmo período do ano anterior. Mesmo com aparente aumento no Fundo, a CNM relata constantes queixas dos gestores municipais, que apontam a expressiva redução do valor do Fundo. Por se tratar ano final de mandato, a CNM recomenda atenção, mais planejamento e reestruturação dos compromissos financeiros das prefeituras, para que seja possível o fechamento das contas sem que haja ônus para os gestores municipais. (Com informações da CNM)