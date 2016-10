Em meio a crise que a assola o comércio nacional o setor de franquias vem se expandindo no mercado, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising só no primeiro semestre deste ano número de franqueados cresceu 7,9% no Brasil, em relação ao ano passado.

Ainda de acordo com a entidade, a franquia é um mercado menos arriscado para o investidor, que pode escolher em qual marca investir, que geralmente vai ser uma já consagrada e conhecida pelo mercado, além de ter dados privilegiados sobre o segmento e suporte do franqueador. A ABF estipula que faturamento do setor em 2016 deve ser em torno de R$ 150 bilhões.

Atualmente existem franquias que têm o valor inicial de investimento de R$ 3 mil até R$ 10 milhões, isso em toda cadeira econômica, que vai desde a área de vestuário, fast-food, coisas novas como a área hoteleira, de seguros, hospitalar. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, existem mais de 3.000 marcas de franquias no país divididas em 20 amplos segmentos.

Priscila Andrade é proprietária de uma franquia de móveis de alto padrão que inaugura esta semana em Teresina. A empreendedora diz que investir no ramo era um sonho antigo que agora está sendo realizado e aposta no sucesso do investimento em na capital piauiense.

"Houve uma pesquisa e todo um estudo antes de escolher uma franquia para investir, decidi então por escolher uma marca já consolidada no mercado, com mais de 70 anos de história e com 25 franquias pelo Brasil e três no Exterior que também exporta produtos para todos os continentes. Trabalhar com uma marca renomada potencializa a chance de sucesso, e estou trabalhando 100% no novo negócio", contou a empresária.

Priscila acrescenta ainda que a expectativa para o empreendimento é grande e que espera conquistar seu lugar no mercado de móveis em Teresina. "A gente trabalha para que tudo dê certo, a marca é reconhecida nacionalmente pelo seu padrão e design , isso nos dá força no mercado. Além disso, estou investindo em marketing para atrair clientes e assim alcançar minha expectativa de vendas, para que consiga um retorno o mais rápido possível do meu investimento".

Um estudo do Sebrae Rio revelou que as franquias falem menos do que negócios independentes. No Piauí, o setor ainda é tímido, se comparado a outros estados, os mercados que mais expandem são no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nesta semana, o setor movimentou cerca de R$ 200 milhões em novos negócios durante a 10ª Expo Franchising ABF Rio, uma das maiores do mundo, que contou com a presença de cerca de 20 mil pessoas e com a exposição de aproximadamente 200 marcas de franquias. Ao todo, o Brasil possui 143.866 lojas franqueadas e é o quarto maior mercado do mundo no setor.