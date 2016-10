O Flamengo tem apenas um objetivo para tentar continuar brigando pela ponta na Série A do Campeonato Brasileiro: vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras, que é atual líder com apenas uma vitória de diferença. E cumpriu sua missão. No jogo de ontem pela 29ª rodada da competição, o rubro-negro venceu o Santa Cruz por 3 a 0, gols de Felipe Vizeu e Willian Arão.

O primeiro tempo terminou com o Flamengo pressionando o Santa Cruz em busca do segundo gol, mas o domínio rubro-negro foi bem maior no início do jogo, enquanto tentava buscar abrir o marcador.

O primeiro gol saiu às aos 6 minutos da primeira etapa. Chiquinho tocou para Everton que lançou para Felipe Vizeu para colocar no fundo da rede e marcar o primeiro gol da partida. "Fiquei muito feliz com o gol. Flamengo é isso, foi muito emocionante. Tenho me dedicado aos treinamentos. Falei quando voltei da seleção que ia tentar aproveitar a oportunidade".

Depois da vantagem obtida por Felipe Vizeu, o time caiu de rendimento, ao passo que o Santa melhorou sua marcação e também tomou a iniciativa de atacar. Keno e Grafite mostram-se perigosos e marcaram bem a saída de bola, dando bastante trabalho para o Flamengo. Alan Patrick, que começou como titular, não mostrou o mesmo rendimento das outras vezes, quando entra no segundo tempo.

Já na segunda etapa o Flamengo continuou agressivo e o Santa Cruz bem mais defensivo, tocando a bola no campo de defesa. Por vezes, o adversário do rubro-negro tentava jogada pela direita no campo do Flamengo, mas sempre desarmado.

O segundo gol rubro-negro saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Alan Patrick cobrou o escanteio e Diego cabeceou. O goleiro Edson até tocou na bola que bateu no travessão. No rebote, Willian Arão estufou a rede. No finalzinho, Marcelo Cirino recebeu de Emerson, driblou o goleiro para fazer um lindo gol para fechar os 3 a 0.

Com o resultado, o Fla se mantém na vice-liderança. Enquanto o Verdão, que venceu o lanterna América-MG por 1 a 0, é líder com 60 pontos, o rubro-negro possui 57 pontos. O próximo desafio vai ser o clássico Fla-Flu, na quinta-feira, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira.