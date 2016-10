10/10/2016 09:00:00 - Geral



Pelo menos 15 bairros ficaram sem água ontem após dano em adutora



Divulgação AGESPISA informou pela manhã que o dano seria reparado ainda ontem





Pelo menos 15 bairros de Te-resina ficaram sem água ontem (9) após uma máquina retroes-cavadeira danificar o registro da adutora que passa pela BR-316, responsável pelo abastecimento na Zona Sul da capital. Conforme nota divulgada pela Agespisa durante a manhã, o problema já foi corrigido e o serviço tinha previsão para ser normalizado até a noite. O dano na adutora prejudicou o abastecimento em comunidades daquela região, entre elas as dos conjuntos habi-tacionais Mário Covas, João Paulo II, Porto Alegre, Esplana-da; dos loteamentos Porto Alegre I, II e III, Sete Estrelas; e dos bairros Santa Helena, Parque Jacinta, Parque das Esplanadas, Santa Clara, Parque Eliana. Conforme a Agespisa, a previsão é de que o abastecimento nessas localidades tenha sido normalizado ainda na noite de ontem. A regularização ocorre gradualmente, à medida que os reservatórios sejam reabastecidos. A máquina retroescavadeira que danificou a adutora, é da construtora responsável pela obra de alargamento da BR-316. O acidente ocorreu no final da manhã do último sábado (9). Segundo a Agespisa, equipes de manutenção já foram encaminhadas para o local e estão trabalhando em ritmo acelerado para que o serviço de correção seja concluído o mais rápido possível. A máquina utilizada na obra danificou um registro da adutora de ferro de 400 mm. Com o acidente, várias comunidades e bairros da região da Vila Irmã Dulce estão desa-bastecidas. São elas: Conjuntos Mário Covas, João Paulo II, Porto Alegre, Esplanada; Loteamen-tos Porto Alegre I, II e III, Sete Estrelas; Bairros: Santa Helena, Parque Jacinta, Parque das Esplanadas, Santa Clara, Parque Eliana e vilas adjacentes.