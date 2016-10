10/10/2016 09:00:00 - Economia



Nove órgãos abrem inscrições para 621 vagas nesta segunda



clique para ampliar

Divulgação ÓRGÃOS em várias cidades do Brasil abrem as incrições para concurso





Pelo menos 9 órgãos abrem, hoje (10), as inscrições de concursos públicos para 621 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior. Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os salários chegam a R$ 10 mil na Prefeitura de Divino (MG). Somente na Prefeitura de Araxá (MG) são 301 vagas. A Câmara Municipal de Aracruz (ES) divulgou edital de concurso público para um total de 17 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.468,80 a R$ 5.997,60. As inscrições podem ser feitas de 10 a 24 de outubro pelo site www.idecan. org.br. A seleção será feita por meio de provas objetiva e discursiva. A validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A Câmara Municipal de Miguel Pereira (RJ) fará concurso para 10 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 2.090. As inscrições estarão abertas de 10 a 27 de outubro pelo site www.ian.org.br. A prova objetiva será aplicada na data provável de 20 de novembro. O Instituto Federal de Brasília (IFB) vai abrir as inscrições do concurso para 39 vagas em cargos de nível superior. O salário é de R$ 4.879,90. Os candidatos podem se inscrever de 10 a 30 de outubro pelo site http://concurso.ifb. edu.br. A prova será aplicada em 22 de janeiro de 2017. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período. A Prefeitura de Araxá (MG) fará concurso para 301 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 938,62 a R$ 2.376,49. As inscrições podem ser feitas pelo site www.imam.org.br de 10 de outubro a 10 de novembro. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. A validade doo concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. A Prefeitura de Carmo do Rio Verde (GO) vai abrir concurso para 29 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 9.500. Os candidatos podem se inscrever de 10 de outubro a 9 de novembro pelo site www.ethos concursos.com.br. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada em 18 de dezembro. A Prefeitura de Divino (MG) fará processo seletivo para 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 880 a R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.exameconsultores.com.br no período de 10 a 25 de outubro. A prova está prevista para o dia 13 de novembro. A Prefeitura de Penápolis (SP) divulgou edital de concurso para 19 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 957,87 a R$ 1.757,67. As inscrições estarão abertas de 10 de outubro a 6 de novembro pelo site www.consesp.com.br. A prova objetiva será aplicada em 27 de novembro. A Prefeitura de Sobral (CE) vai abrir as inscrições do concurso público para 100 vagas de agente administrativo (nível fundamental). O salário é de R$ 880. Os candidatos podem se inscrever de 12 a 28 de outubro pelo site http://concursos.uvanet.br. A prova objetiva está prevista para o dia 27 de novembro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás divulgou edital de processo seletivo para 80 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 2.184 a R$ 6.698. As inscrições devem ser feitas de 10 a 31 de outubro pelo site www.portaldoservidor.go. gov.br. A prova será aplicada em 27 de novembro.