Temer oferece jantar a deputados no Alvorada



TEMER busca apoio dos partidos da base para aprovação da PEC do Teto





O presidente da República, Michel Temer, ofereceu na noite de ontem (9), no Palácio da Alvorada, um jantar a deputados que integram partidos da base aliada. O objetivo do encontro, informou a assessoria de Temer, foi buscar o apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita o aumento dos gastos públicos. O projeto do governo estabelece que as despesas da União só poderão crescer, pelos próximos 20 anos, conforme a inflação do ano anterior. A partir do décimo ano, contudo, o presidente da República poderá propor ao Congresso Nacional uma nova fórmula. Segundo a Presidência, cerca de 200 parlamentares e ministros da articulação política foram convidados para o encontro da noite de ontem. A proposta já foi aprovada pela comissão especial da Câmara que a analisava e agora deve ser votada, em dois turnos, no plenário da Casa. A expectativa do Palácio do Planalto é garantir a primeira aprovação do texto ainda nesta semana e, a segunda, até o fim do mês, para que, em novembro, o Senado possa analisar o projeto. Conforme a assessoria de Temer, no jantar, a intenção do presidente foi reforçar com a base aliada a importância da aprovação da PEC para o equilíbrio das contas públicas, além de pedir apoio - para seguir para o Senado, a proposta precisa ser aprovada por pelo menos 308 deputados. Em entrevista recente ao SBT, Temer disse acreditar ter os votos necessários para aprovar a PEC. Ao longo das últimas semanas, o presidente patrocinou, assim como seus principais auxiliares e conselheiros políticos, série de encontros com parlamentares. "Se eu for me pautar pelo resultado da votação na comissão, que foi 23 votos a favor e sete votos contrários, isso representa 75% no critério da proporcionalidade. Se eu adotar esse critério, vai a quase 380, 390 votos. Mas, evidentemente, nós temos os pés no chão. Se nós obtivermos os 308 votos necessários para aprovação da emenda constitucional, já estamos satisfeitíssimos", afirmou o presidente na entrevista.