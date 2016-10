11/10/2016 09:00:00 - Geral



Paralisação dos médicos do Estado durou apenas um dia



clique para ampliar

Francisco Gilásio Os atendimentos ambulatoriais foram suspensos na manhã de ontem





Após determinação da Justiça, a paralisação dos médicos da rede estadual de saúde do Piauí foi suspensa ainda ontem, dia 10, logo no primeiro dia de movimento. A paralisação deveria acontecer até hoje. A decisão judicial foi expedida pelo de-sembargador Hilo de Almeida Sousa e prevê multa diária de R$ 50 mil ao Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), em caso de descumprimento da liminar. Com a suspensão, os médicos voltaram ao trabalho nos hospitais. No entanto, de acordo com o Sindicato, a categoria ainda está em negociação de forma a reverter a decisão. O Sindicato esclarece, por meio de nota, que "apesar da suspensão, o movimento deve continuar com o objetivo de sensibilizar a população e mostrar as atuais condições de trabalho dos médicos". Os médicos que trabalham na rede estadual de saúde informaram que iriam paralisar suas atividades por 48 horas, começando na segunda (10) e encerrando na terça (11). Mesmo após determinação, o atendimento aos pacientes ambulato-riais, tanto para consultas como para cirurgias eletivas permaneceu suspenso. O vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), Samuel Rego, ressaltou que a categoria ainda não tinha sido notificada pelo Tribunal de Justiça nas primeiras horas da manhã. Quem ficou prejudicada com isso foi a dona de casa Maria Alves que tinha ido ao Ambulatório Dirceu Arcoverde para marcar uma consulta para o filho, Antônio Alves. "O atendimento não vai ocorrer por conta da paralisação. E isso prejudicou bastante, pois nos colocaram agora só para 9 de novembro. Eu moro no interior de Cocal de Telha (PI), o que dificulta ainda mais para a gente, devido ao deslocamento", comenta. Na fachada do Ambulatório, cartazes estavam colados informando a respeito da paralisação. Na entrada, a informação para os pacientes era de que as consultas dos dias 10 e 11 deste mês seriam transferidas para os dias 31 de outubro e 1º de novembro. O Sindicato informou que a paralisação serve como advertência. A categoria busca o cumprimento da Lei de Carreira Mé-dica, que o Estado está descum-prindo, melhores condições de trabalho e reivindicam o reajuste salarial. O Sindicato também denuncia a falta de estrutura nos hospitais públicos de Teresina e do interior do Estado. O Estado entrou com ação pedindo a suspensão da paralisação, uma vez que estaria impossibilitado legalmente de conceder qualquer reajuste salarial à categoria por ter ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), acrescentando-se a isso a falta de condições financeiras de concessão de reajuste salarial.